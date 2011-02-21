В матче с командой "Восток-1" Сергей Дарькин забросил пять шайб

В рамках губернаторского хоккейного турнира в ледовом комплексе "Полюс" встречались команды "Луч" Приморского края и "Восток-1" Владивостока. Победу со счётом 15:2 одержала команда губернатора.

Вместе с губернатором Приморья Сергеем Дарькиным за команду "Луч" играл четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и дважды Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В первом периоде все три шайбы в ворота соперника - на счету губернатора Сергея Дарькина.

На второй минуте второго периода с передачи Сергея Дарькина гол забросил Владислав Морозов, на пятой минуте - Евгений Левченко и на шестой - с передачи Вячеслава Фетисова и Сергея Дарькина бросок совершил Артур Смышляев. Седьмую шайбу в ворота соперников отправил Вячеслав Фетисов, восьмую - Сергей Дарькин. До конца игры на счету команды "Луч" было еще 7 голов. Легендарный спортсмен забил владивостокской команде четыре шайбы.

Матч прошёл в напряженной атмосфере, команды показали высокий класс игры, однако "Востоку-1" удалось забить первую шайбу в ворота "Луча" лишь в конце второго периода.

По итогам матча лучшим игороком, отправившим в ворота соперника 5 шайб, признан губернатор Сергей Дарькин. Вячеслав Фетисов был удостоен приза "За красивую игру". Лучшим игроком команды "Восток-1" стал Дмитрий Гукин.

По итогам матча Вячеслав Фетисов отметил: "Мне приятно, что в Приморье серьезное внимание уделяется спорту, строятся залы, катки и бассейны, к 2012 году будет построен современный комплекс на 7,5 тысяч мест. Мне кажется, что сегодня спорт становится одним из приоритетных направлений в государственной политике".