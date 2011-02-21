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В Приморском крае появился первый лыжный боб для инвалидов
22 февраля в 14.00 в Центре зимнего отдыха «Комета» состоится официальная презентация первого в Приморском крае лыжного боба для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Организатором презентации является организация инвалидов «Ковчег». Данное мероприятие проходит при поддержке всероссийского проекта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Единая страна».
Будущие приморские спортсмены-паралимпийцы инвалиды-колясочники продемонстрируют свои навыки езды на лыжах. Сейчас в Приморье всего два лыжных боба. Оба были изготовлены по заказу организации инвалидов «Ковчег». В ближайшем будущем планируется изготовить большее количество бобов и сделать этот спорт для людей с ограниченными возможностями массовым.
Как сообщил "ЗР" Артем Моисеенко, председатель организации инвалидов «Ковчег», координатор проекта «Единая страна» в Приморском крае: «Наша организация инициировала создание отделения Паралимпийского комитета России в Приморском крае. Мы планируем развивать многие виды спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем регионе. Начинаем с боччи, баскетбола на колясках, фехтования и лыжных гонок. Сейчас мы объявляем наборы в команды по данным видам спорта. "Ковчег" приглашает всех желающих инвалидов, детей-инвалидов и их родителей, всех тех, кто хочет серьезно заниматься спортом и выходить на международный уровень, посещать наши тренировки. Сегодня мы проводим первую презентацию наших лыжных бобов, но уже в апреле к нам приедет главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова вместе с несколькими ведущими спортсменами для того, чтобы дать мастер-класс нашим начинающим лыжникам».
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