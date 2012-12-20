БАСКЕТБОЛ: Приморский "Спартак" уступил питерскому по делу

"Спартак-Приморье" не смог укрепить позиции в чемпионате России, уступив на домашней площадке питерскому "Спартаку" 60:77. Пожалуй, для красно-белых игра стала худшей в сезоне.

"Спартак-Приморье": ГИЛЛЕНВОТЕ - 19 очков (7 подборов), ЗАБЕЛИН - 14 (2 блокшота, 2 подбора), ЭФЕВБЕРХ - 11 (6 подборов), СУРОВЦЕВ - 7 (2 передачи, 3 перехвата, 2 подбора), НЕСТЕРОВ - 5 (3 передачи, 6 подборов), ДЕЛЕЙНИ - 4 (4 подбора), ГОЛЯХОВ (2 подбора), ГОРДЕЕВ, ИСАКОВ, СЫРОВАТКО, СОЛОВЬЕВ.

Матч против одной из лучших команд России, вышедшей, как минимум в топ-16 Кубка Европы, подопечные Гундарса ВЕТРЫ провалили. И вряд ли виной тому долгий вынужденный перерыв (последний раз наша команда сыграла 26 ноября, уступив на выезде "Химкам" 70:95) или отсутствие настроя. Все дело в мастерстве отдельно взятых игроков, как ни крути. В этот вечер на паркете "Олимпийца" спартаковцы с берегов Невы реально показали, какой ширины пропасть между командой, в спонсорах которой числятся НОВАТЭК и СИБУР, и командой, судьба которой зависит от благосклонности губернатора.

К сожалению, трио легионеров, собравшихся на этот раз в "Спартаке-Приморье", больше работает не на команду, а на собственную статистику. Еще бы, ведь каждый из них рассматривает Владивосток только как промежуточный пункт на пути в Россию, но только с такой игрой закрепиться в более успешном клубе нашим американцам вряд ли удастся. Как и россиянам, среди которых в отчетном матче можно выделить только достаточно полезно отыгравшего Суровцева и отчасти, из-за неуемной жажды борьбы, Голяхова. Большего мы ожидали от Забелина, не вошел в игру Нестеров, в очередной раз крайне неуверенно выглядел Соловьев, провалился Сыроватко. И все, на этом можно было смело заканчивать.

Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Надо сказать, что у нас было два шанса зацепиться за эту игру, и мы эти возможности не использовали. Но я думаю, вы видели, что мы играли против хорошей команды, и в момент, когда можно было склонить чашу весов в нашу пользу, мы броски, которые должны были забить, не забили, подборы, которые должны были подобрать, не подобрали. Соперник, в свою очередь, подобрал и на нашем щите и забил свои броски, при этом нам не дал этого сделать. Игра была предельно простой. Я думаю, что мастерство игроков в такие ключевые моменты и решило исход игры.

Юрий ЗДОВЦ, главный тренер БК "Спартак" (Санкт-Петербург):

- Мы приехали во Владивосток, чтобы победить. Эта игра имела очень большое значение. Из-за нехватки времени на подготовку, не все схемы нам удалось реализовать, но мы подстроились под ход игры и одержали победу. Я очень рад этой победе, так как она позволяет нам рассчитывать на улучшение положения в турнирной таблице чемпионата России ПБЛ. Считаю, что командная защита - это тот компонент, который позволил нам одержать победу в этой игре. Мы знали, что в "Спартаке-Приморье" есть три иностранца, которые любят играть достаточно эгоистично, не отдают пасы, поэтому для нас было важно организовать командную защиту, в которой бы участвовали все пять игроков на площадке. Концовку мы прошли достаточно легко, но эта победа не была для нас простой, как это могло показаться со стороны.

В настоящее время турнирную таблицу российского чемпионата с 7 победами в 7 проведенных встречах занимает ЦСКА (20 декабря армейцы на своей площадке принимают "Химки"). В активе "Спартака-Приморье" после 8 проведенных матчей 2 победы и 4 поражения. Хуже только у "Енисея". Очередной матч в чемпионате ПБЛ наша команда проведет аж 20 января в Нижнем Новгороде с одноименным клубом, который идет по тому же графику.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

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