Приморцы примут участие в Чемпионате мира по футболу-2018

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации волонтёрской программы предстоящего Чемпионата мира по футболу подписали директор волонтерского центра ЧМ–2018, созданного на базе Уральского федерального университета, Александр Антимонов и директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Документ предусматривает участие волонтёров Приморского края в организации и проведении матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге, а также межрегиональное сотрудничество и обмен лучшими практиками по развитию волонтёрского движения. Непосредственное участие в этой работе примет краевая молодежная общественная организация «Волонтёр Приморья», пишет сайт Primorsky.Ru.

«Я рад, что команда волонтёров Приморского края примет участие в организации предстоящего мундиаля. В Приморье накоплен большой опыт в сфере спортивного волонтёрства, и лучшие представители краевого движения безусловно внесут значительный вклад в проведение матчей ЧМ–2018 в Екатеринбурге», – поделился Александр Антимонов.

Для уральского волонтёрского центра Чемпионата мира по футболу – 2018 это событие стало еще одним шагом по вовлечению жителей восточных регионов РФ в волонтёрскую программу предстоящего чемпионата.

«Приморский край и Свердловскую область связывает долгое и плодотворное сотрудничество по реализации различных молодёжных проектов и программ. Уверен, участие волонтёров Приморья в организации Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге выведет на новый уровень и взаимодействие между нашими регионами и развитие волонтёрского движения на Дальнем Востоке», – отметил Александр Кайданович.

Отметим, волонтёрский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, созданный на базе Уральского федерального университета,подготовит 1 300 волонтёров оргкомитета и 1 000 городских волонтёров для организации и проведения матчей ЧМ–2018 в городе-организаторе Екатеринбурге

Чемпионат мира по футболу 2018 года – 21-й чемпионат мира по футболу FIFA, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света – Европы и Азии – и впервые на территории бывшего Советского Союза. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.