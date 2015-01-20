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На поддержку детского спорта в Приморье в 2015 году выделят треть миллиарда рублей
20 Января 2015, 14:25 | Приморье
В Приморье на поддержку детского спорта в 2015 году израсходуют 355 миллионов рублей. Часть из них будет направлена на поддержку организаций, оказывающих физкультурно-спортивные услуги детям и подросткам, пишет газета "Золотой Рог".
Как сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, для получения субсидии организации должны подать заявку до 15 февраля.
«Согласно новому порядку предоставления субсидий, приоритет будет отдан организациям, где занимаются дети и подростки до 18 лет. Кроме того, эти организации должны иметь собственную базу для тренировок, тренеров и не менее 50 занимающихся человек», - добавил Жан Кузнецов.
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