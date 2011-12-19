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В Приморском крае названо имя «Яхтсмена года - 2011»
ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. 18 декабря во Владивостоке в ночном клубе «Абордаж» состоялось празднование Парусного Нового года, в рамках которого прошло торжественное вручение премии «Яхтсмен года - 2011».
Лучшей яхтсменкой Приморского края стала Екатерина Кутовая (3 место в Ladies Only Match Race, 2 гр., г. Гамбург; 3 место в Открытом чемпионате России среди женщин, 3 гр., г. Москва; 1 место на Чемпионате России среди женщин Match Race 3 гр., г. Екатеринбург), сообщает пресс-центр яхт-клуба «Семь Футов».
Лучшими яхтсменами Приморского края среди юношей были признаны Илья Полищук и Илья Гайдаенко, класс «Кадет» (2 место на Чемпионате мира в Германии в классе «Кадет», 1 место на Первенстве России в командных гонках в г. Таганроге в классе «Кадет», 2 место на Всероссийской регате «Весенние старты», г. Геленджик в классе «Кадет», 1 место в Открытом первенстве России в г. Санкт-Петербург в классе «Кадет»).
Лучшей яхтсменкой Приморского края среди девушек стала Анастасия Годовальникова (3 место в классе «Оптимист» на Международной регате, г. Москва; 1 место на Кубке России в классе «Оптимист», 2 место на Первенстве России в Командных гонках в классе «Оптимист», г. Таганрог).
Лучшим тренером-наставником стал Денис Гайдаенко (ПГУОР, яхт-клуб «Семь футов»).
Лучшим судьёй парусного спорта в Приморском крае признана Наталья Чубенко, получившая в этом году звание Международного судьи.
Прорывом года в парусном спорте стала яхта «No Applause» (1 место в классе «40 футов модерн», в классе «ORC-Club» на Кубке залива Петра Великого-2011), а Открытием года – яхта «MegaZip» (3 место в классе «40 футов модерн» на Кубке залива Петра Великого-2011 и 2 место в классе «ORC-Club» на кубке Адмирала Ли Сун Сина в Корее).
За лучшее дальнее спортивное плавание награду получил Александр Папруга, г. Находка (яхты «First» и «Gastion»).
И, наконец, по результатам зрительского голосования, лучшим яхтсменом Приморского края за прошедший сезон был признан Николай Королёв (1 место на Чемпионате России в классе «Конрад 25Р», г. Владивосток; 1 место на Кубке Плату, 1 место на Чемпионате г. Владивостока).
Также были вручены награды в следующих номинациях: «За долголетие в парусном спорте», «Рождённые под парусом», «За вклад в пропаганду и популяризацию парусного спорта в СМИ», «За вклад в развитие парусного спорта в Приморском крае», «Лучший фотограф парусного спорта» и «Лучший режиссёр парусного спорта».
После вручения премии собравшиеся почтили минутой молчания ушедших в этом году Анатолия Нужденко (мастер спорта, стажёр-меритель), Юрия Куликова (яхтсмен, Дальнегорск-Находка) и Владимира Даныша (заслуженный тренер по гребле, зам. директора по воспитательной работе в яхт-клубе «Семь футов»), сообщает пресс-центр яхт-клуба «Семь Футов».Издательская компания "Золотой Рог" присоединяется к поздравлениям лучших приморских яхтсменов и желает всем удачного старта в Новом Парусном году-2012!
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