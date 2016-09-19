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Гонки на Примринге увидит вся Россия

19 Сентября 2016, 18:43 | Приморье

Гонки на Примринге увидит вся Россия – «Матч ТВ» будет снимать международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016, которые пройдут на площадке спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо» с 23 по 25 сентября.

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» стал информационным партнером  приморской дрифт-битвы, сообщили представители организаторов гонки. Это значит, что международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016 увидит вся страна.

Яркий спортивный ивент становится все более известным и значимым событием в мире автоспорта. За три года чемпионат в два раза увеличил количество участников, заразив зрелищными гонками весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Недаром в прошлом году СТК «Приморское кольцо» признано лучшей в России площадкой для развития событийного туризма, а первая дрифт-битва на Примринге Россия-Япония заняла третье место в номинации лучшее событие в области спорта по версии Национальной премии Russian Event Awards. В этом году в Приморье приедет 41 гонщик из России, Японии, Таиланда и Китая, Украины и Индонезии.

Отметим, «Матч ТВ» – федеральный спортивный канал, который начал вещание 1 ноября 2015 года. Телеканал освещает ведущие мировые события в мире профессионального спорта, в том числе в мире автоспорта, такие как «Формула 1», СМП «Формула 4», Mitjet 2L Cup, Ferrari Challenge и ралли-рейд «Шелковый путь». Сеть аналогового эфирного вещания, перешедшая к «Матч ТВ» от телеканала «Россия-2», охватывает более 900 населённых пунктов России, охват аудитории — более 80 миллионов человек.

Напомним, в этом году международные соревнования по дрифту пройдут в Приморье в третий раз. С 23 по 25 сентября «Приморское кольцо» вновь превратится в центр скорости и адреналина, дыма и оваций. Свое мастерство продемонстрируют 41 гонщик России, Японии, Таиланда и Китая, Украины и Индонезии.

Нашу страну представляет самая многочисленная команда, в ней представлены пилоты из приморских Владивостока и Дальнегорска, а также из Благовещенска,  Хабаровска, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, и Москвы. В их числе чемпионы RDS Восток и RDS Сибирь 2016 Максим Седых и Дмитрий Ермохин.

Украину представит чемпион страны Алексей Головня, Японию - шесть лучших пилотов, в том числе победители дрифт-битв 2014 и 2015 Сайто Дайго и Хибино Тецуя. По два пилота выставляют Китай и Таиланд, одного гонщика – Индонезия.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гонки  приморье  Примринг  Россия 



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