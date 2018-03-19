Юные футболисты из Приморья и Магадана полетят в Сочи за победой

Команды из Приморского края и Магаданской области вышли в финал соревнований «Будущее зависит от тебя»

Команды из поселка Ола (Магаданская область) и Уссурийска (Приморский край) вышли в финал Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финальных играх, которые пройдут в Сочи, ребята поборются за победу и главный приз – поездку в Лондон, в резиденцию футбольного клуба «Арсенал».

Полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от тебя» состоялся в спортивном комплексе «Олимпиец» во Владивостоке. Организаторами этого этапа соревнований выступила компания «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза.

Участие в полуфинале приняли команды, которые победили в отборочных турах, прошедших в девяти регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурской, Иркутской, Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. 16 команд в двух возрастных группах – 2003-2004 гг. и 2005-2006 гг. рождения – упорно боролись за путевку на финал в Сочи.

Три дня юные футболисты из детских домов Дальнего Востока и Восточной Сибири боролись за путевку на финальные игры в Сочи, которые пройдут в апреле. На стадионе разгорались нешуточные спортивные баталии. Спортсмены и болельщики испытали искренние эмоции, радость победы и горечь поражения. До конца игр сохранялась интрига, кому же достанется главный кубок соревнований.

По итогам турнира места распределились следующим образом.

в возрастной группе 2003-2004 гг. рождения:





1 место - команда «Зеленый остров», Магаданский областной детский дом №1, п. Ола (Магаданская область),

2 место - «Звезда» школы-интерната №11, г. Лесогорск (Иркутская область),

3 место – «Лига», детский дом с. Дмитриевка (Амурская область),

в возрастной группе 2005-2006 гг. рождения:





1 место – «Содействие-2», Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Уссурийска (Приморский край),

2 место - «Восток», Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Восточный», г. Чита (Забайкальский край),

3 место – «Интер-2», детский дом №2 г. Биробиджан (ЕАО).

«Для нас участие в соревнованиях «Будущее зависит от тебя» – это событие, которого дети ждут весь год. - говорит директор Магаданского областного детского дома Мустафа Бузуркиев. – Упорные тренировки и воля к победе дали результат. Мы снова доказали, что команда «Зеленый остров» – сильный соперник, второй год подряд практически тем же составом одержав победу в полуфинальном этапе соревнований. Теперь ребятам не терпится вновь побороться за путевку в Лондон».

«Уверена, всем участникам завершившиеся соревнования подарили новые яркие впечатления и знакомства, сильные эмоции и, независимо от результатов игр, надолго запомнятся как большой спортивный праздник, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Главная же задача нашего проекта – помочь ребятам в социализации. Ведь адаптация к взрослой жизни в обществе очень важна для воспитанников детских домов. А соревнования дают ребятам возможность поверить в себя, учат достигать поставленной цели».

Помимо соревнований ребята посетили знаменитый приморский океанариум, где посмотрели шоу дельфинов, погуляли по улицам Владивостока и сходили на экскурсию в музей «Подводная лодка С-56».

Среди информационных партнеров Соревнований – телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», журнал «Совспорт. Футбол», радио «Спорт FM», спортивный ресурс «Чемпионат » , информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей «Р-Спорт», которое входит в структуру МИА «Россия сегодня».

Досье "Золотого Рога": Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За двенадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3.500 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 34 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем Соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, более 470 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

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