В городе зальют около 80 катков

Во Владивостоке нынешней зимой будут залиты около 80 придомовых хоккейных коробок и пришкольных катков, а также одно из самых популярных мест отдыха горожан - каток на стадионе «Строитель». В настоящее время данные спортивные объекты проходят проверку на готовность к эксплуатации в зимний период, пишет Деловая газета "Золотой Рог"

На конец минувшей недели проверку прошли порядка 23 спортивных сооружений Первореченского района.

«С наступлением осени мы проводим мониторинг санитарного и технического состояния дворовых спортивных сооружений для эксплуатации их в зимний период. На объектах проверяем целостность сооружения, возможность для заливки, освещение. Все мелкие недочеты исправляются. На сегодняшний день практически все катки и хоккейные коробки готовы к эксплуатации зимой. На следующей неделе проверим Советский и Ленинский районы», - сообщил заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта Александр КИСИЛЬ.

Как подчеркнули специалисты управления, приветствуется, когда жители сами проявляют гражданскую ответственность, бдительность и не допускают актов вандализма на придомовых хоккейных коробках. Это позволяет длительное время эксплуатировать зимний спортивный объект и не тратить бюджетные деньги на восстановление площадок.

Напомним, по распоряжению главы города Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА на придомовых территориях Владивостока за последние несколько лет восстановлено и работает более 80 спортивных объектов. При этом многие дворовые спортивные площадки универсальны, они активно используются не только в холодное время года в качестве катков, но и летом. На многих объектах в теплое время года устанавливают баскетбольные кольца, волейбольные сетки и футбольные ворота.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.