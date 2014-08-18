В Приморье начался отбор волонтеров на Чемпионат мира "Казань-2015"

На XVI Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани в следующем году отправятся лучшие волонтеры из Приморья. Отбор волонтеров уже начался. Об этом сообщил директор департамента по делам молодежи Александр Кайданович.

«Желающие стать частью команды должны заполнить анкету установленного образца и отправить ее на официальную почту центра primvol@gmail.com с темой письма «Казань 2015» до 12:00 21 августа 2014 года. Более подробную информацию и все интересующие вопросы можно задать на странице - https://vk.com/primvol или написать на электронную почту центра», - сказал он.

В сентябре в Казани пройдет Всероссийский образовательный лагерь «Volunteers Academy 2014». Департамент по делам молодежи Приморского края объявляет открытый конкурс на замещение вакансий в волонтерском центре по привлечению, отбору и подготовке волонтеров «Казань-2015».

XVI Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани с 24 июля по 16 августа 2015 года. Спортсменов ждут соревнования в пяти водных видах спорта - плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду и хай-дайвинг, синхронное плавание и водное поло.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.