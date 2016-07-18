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Губернатор Приморья поучаствовал в дрифте
Руководитель проекта «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко пригласил губернатора края Владимира Миклушевского на финал международных соревнований по дрифту, которые пройдут на площадке спортивно-туристического комплекса с 23 по 25 сентября. Глава региона предложение принял, пообещав приехать и поддержать российских спортсменов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Губернатор края Владимир Миклушевский посетил спортивно-туристический комплекс «Приморское кольцо» в рамках рабочего визита в Артемовский городской округ.
О лучшей в России площадке для развития событийного туризма рассказал генеральный директор Технохолдинга «Сумотори», руководитель проекта Виталий Веркеенко.
«На одной территории построено несколько гоночных трасс и развлекательных комплексов. Это лучшая не только в стране, но и в Азии картинговая трасса, гоночная трасса мирового уровня, трасса для мотокросса и 4*4. Проект создавался как площадка для развития автомотоспорта в регионе, но со временем расширил масштаб. Мы развиваемся, как туристический кластер, где каждый гость найдет себе занятие по душе», – отметил Виталий Веркеенко.
Школа дрифта, детский развлекательный парк, мотоциклы, пейнтбол, лазертаг, примринг-дача – все это только первый этап реализации масштабного проекта.
«В проекте гостиница, ресторан, торговый центр и стрелковый клуб, развлекательный парк, аквапарк. Также есть территория с озёрами и хорошим ландшафтом, где мы планируем открыть гольф-клуб совместно с нашими китайскими партнёрами», – добавил он.
По словам Виталия Веркеенко, Приморье становится модным туристическим брендом, в том числе, благодаря таким проектам, как спортивно-туристический комплекс «Приморское кольцо». Проект планирует стать не только лидером индустрии спорта и развлечений, но и значимой достопримечательностью Приморского края, внося весомый вклад в развитие туротрасли региона.
Самое крупное и масштабное событие, ежегодно проходящее на площадке Примринга, – международные соревнования по дрифту Primring D1. Это одно из самых ярких мероприятий событийного туризма, привлекающее множество зрителей из разных стран, вошедшее в тройку лучших спортивных событий в России.
«Три года назад они начинались как состязания между российскими и японскими пилотами, а сегодня Primring D 1 становится чемпионатом Азии – со следующего года его этапы будут проходить в России, Японии, Китае и Тайланде. В этом году в Asia Pacific Primring Grand Prix 2016 примут участие более 50 пилотов из шести стран», – отметил руководитель проекта.
В этом году международная дрифт-битва пройдет на «Приморском кольце» в третий раз. С 23 по 25 сентября Примринг снова превратится в центр адреналина и дыма, скорости и оваций. Кроме того, организаторы обещают яркую развлекательную программу, в том числе дрифт- и мото-шоу, музыкальный концерт.
Виталий Веркеенко пригласил губернатора на гранд-финал международных соревнований. Чтобы дать почувствовать незабываемый вкус адреналина, один из лучших пилотов Максим Седых прокатил Владимира Миклушевского по «Приморскому кольцу» на гоночном автомобиле.
Губернатор пообещал приехать на финал и поддержать российскую команду.
Отметим, во второй дрифт-битве приняли 48 мастеров дрифта из России, Японии, Китая, Таиланда и Тайваня. Зрелищное и захватывающее состязание собрало на площадке «Приморского кольца» более 20 тысяч человек, десятки тысяч следили за ходом битвы онлайн.
Спортивно-туристический кластер «Приморское кольцо» стал узнаваемым брендом не только в России, но и за рубежом. В прошлом году спортивно-туристический комплекс «Приморское кольцо» получил Национальную премию Russian event awards как лучшая площадка для развития событийного туризма в России. А дрифт-битва Россия – Япония Primring Grand Prix мирового стандарта D1 завоевала 3-е место в номинации «Лучшее событие в области спорта» в стране.
Отметим, спортивно-туристический комплекс Приморское кольцо» стал одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. При выходе на проектную мощность СТК «Приморское кольцо» ожидает свыше полумиллиона туристов ежегодно.
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