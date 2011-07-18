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Тхэквондисты Находки – основа сборной России

18 Июля 2011, 21:31 | Приморье

Находкинские тхэквондисты завершили домашний цикл подготовки к главному турниру сезона – Чемпионату мира. Спортсмены продолжат тренировки во Владивостоке, где с 29 по 31 июля впервые пройдет международный турнир.

Более 50 стран примут участие в IV Чемпионате мира по тхэквондо ВТФ пхумсе, который состоится во Владивостоке в конце июля. На данный момент в разных возрастных категориях заявлено более 500 участников. Россию будут представлять 23 спортсмена, восемь из них – находкинцы, которые не раз доказывали свое лидерство на международных и российских соревнованиях. В составе национальной команды также представители Владивостока, Москвы, Краснодара, Камчатки, Уссурийска.

Специально для подготовки спортсменов к ответственным соревнованиям в Находку пригласили мастера единоборств СОН Мин Хак из Южной Кореи, страны-родоначальницы тхэквондо. Тренировки под руководством зарубежного специалиста начались за два месяца до чемпионата. По шесть часов в день без выходных команда изучала современную технику приемов, совершенствовала физическую форму. По завершению домашнего цикла команда во главе с президентом находкинской федерации тхэквондо Юрием СЕРЕДОЙ отправилась для дальнейшей подготовки во Владивосток. К слову, на Чемпионате мира Юрий СЕРЕДА дебютирует в роли главного тренера сборной страны.

Добавим, что Ассоциация тхэквондо ВТФ в Находке объединяет более 200 спортсменов. Поездки на зарубежные турниры, без которых невозможен профессиональный рост, представители ассоциация совершают регулярно. В этом спортсменам помогают глава города Олег КОЛЯДИН, заместитель главы Олег СЕРГАНОВ и депутат Законодательного Собрания края Руслан МАНОКОНОВ.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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