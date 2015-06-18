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Для проведения Кубка Дэвиса в "Фетисов Арене" построят теннисную площадку

18 Июня 2015, 16:56 | Приморье

На днях в администрации Приморского края состоялось совещание по подготовке к проведению Кубка Дэвиса. В нем приняли участие директора департаментов, ответственных за организацию, и представители спортивных организаций. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе краевой администрации, план подготовки к мероприятию уже сформирован.

«На сегодняшний день у нас есть полное понимание, что требуется сделать, – план подготовки к мероприятию сформирован. На организацию матчей будет потрачено 25 миллионов рублей, большую часть этой суммы выплатят из федерального бюджета», – отметил директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

Специально для проведения Кубка на территории КСК «Фетисов Арена» построят теннисную площадку. Средства также будут направлены на организационные мероприятия, проживание спортсменов и обеспечение безопасности.

«Зрителям обеспечим доставку к «Фетисов Арене», чтобы они могли посмотреть большой теннис. Причем доставка будет осуществляться не только из Владивостока, но и других населенных пунктов края», – заявил Жан Кузнецов.

В ходе совещания стало известно, что среди испанских спортсменов, подавших заявку на получение визы в Россию, оказался один из лучших теннисистов мира – Рафаэль Надаль. Пока, правда, нет официального подтверждения его участия.

Напомним, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поддержал инициативу легендарного теннисиста Шамиля Тарпищева о проведении в Приморье матча 1-й группы второго круга Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса.

«Уверен, что приезд ведущих теннисистов России и Испании станет ярким событием для спортсменов и болельщиков всего Дальнего Востока. Это будут важные матчи для нашей страны, и мы сделаем все, чтобы они прошли на высшем уровне», –заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, Кубок состоится с 17 по 19 июля в КСК «Фетисов Арена».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: теннис  фетисов арена  кубок дэвидса 



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