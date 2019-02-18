Кожемяко вернул Фетисова в "Адмирал"

Приморский клуб сохранит прописку в КХЛ в сезоне 2019/2020

Будущее приморского хоккейного клуба «Адмирал» стало более определенным. Вдохновитель «большого хоккея» на Дальнем Востоке, экс-сенатор от Приморья Вячеслав ФЕТИСОВ снова занимается вопросами развития команды. О ближайших перспективах «Адмирала» и в целом хоккея в Приморье чемпион Олимпиады-1988 рассказал на совместной пресс-конференции с губернатором края Олегом КОЖЕМЯКО и президентом ХК «Адмирал» Заирбеком ЮСУПОВЫМ в понедельник, 18 февраля.

До пресс-конференции Фетисов успел провести встречу с игроками и тренерским штабом команды. От общения с ними у известного спортсмена остались хорошие впечатления. В свою очередь, Олег Кожемяко подчеркнул, что решения о дальнейшей судьбе клуба будут приниматься совместно с Фетисовым.

- Для нас очень важно, чтобы команда и дальше жила с таким флагманом и наставником, - сказал глава региона. По словам Кожемяко, на недавней совместной встрече с руководством Континентальной хоккейной лиги были сняты все вопросы, связанные с участием «Адмирала» в сезоне КХЛ 2019-2020 годов.

- Я благодарен Олегу Николаевичу за отношение ко мне, к спорту, к региону, - высказался Вячеслав Фетисов. – Мне приятно, что я вернулся, есть понимание что необходимо сделать в дальнейшем. Все разговоры о том, нужно или нет иметь команду КХЛ на Дальнем Востоке – это неправильно. Сегодня у Лиги есть понимание, что это очень важно для всего региона.

По словам Фетисова, для КХЛ важна финансовая стабильность клуба, однако по этому вопросу и руководство региона, и спонсоры ХК «Адмирал» уже приняли соответствующие решения. Взамен от команды требуют войти в число ведущих клубов Лиги в будущем сезоне.

- Мы обсуждаем будущий сезон. Вопрос, будет команда или нет - не обсуждается. Из КХЛ мы не уйдем. У команды есть характер: вы видите, что «Адмирал» делает в последних играх. К нам вернулись болельщики, на вчерашней игре было 5 тысяч человек. У нас есть очень мощный потенциал в виде поддержки руководителя региона и Вячеслава Фетисова. Имеем понимание с менеджментом, спонсорами. Команде созданы все условия, - добавил президент ХК «Адмирал» Заирбек Юсупов.

Неприятный вопрос с долгами, накопленными прежним руководством «Адмирала», будет закрыт после аудита.

-Все, что по результатам банкротства будет признано необходимым к выплате, мы выплатим. Мы остаемся верными договоренностям. Рассматриваем возможность депонирования определенной суммы, чтобы КХЛ была спокойна в этом плане, - сказал Юсупов.

По словам президента ХК «Адмирал», с очень высокой долей вероятности контракт с нынешним тренерским штабом команды будет продлен в сезоне 2019/2020. Также планируется сохранить костяк команды – примерно 20 человек из текущего состава, уточнил Юсупов. При этом от принципа «нет легионерам», который пытался внедрить в команде прежний глава края, откажутся.

- Легионеров будем брать. Только правильных, хороших, и за честные деньги, - добавил Заирбек Юсупов.

Однако успех приморского хоккея в долгосрочной перспективе невозможен без воспитания собственных высококлассных спортсменов. Поэтому в ближайшие два года в Приморье создадут центр развития детско-юношеского хоккея по аналогии с центром, открытым Фетисовым в Подмосковье.

- В течение месяца мы намерены решить вопрос с подбором площадки. В городе найти необходимый участок сложно, поэтому рассматриваем Русский остров, - уточнил Олег Кожемяко. По словам главы региона, для того, чтобы вернуть приморским детям снизившийся в последнее время интерес к занятиям хоккеем, рассматривается возможность субсидирования занятий и приобретения экипировки за счет бюджета. Больше внимания уделят и «молодежке» «Адмирала» - команде «Тайфун». Упор здесь делается на подготовку приморских ребят, в том числе – с использованием опыта приморских тренеров. В перспективе власти края готовы содействовать включению молодежных команд Приморья в азиатские хоккейные лиги. Международные игры – это более зрелищно и интересно как для спортсменов, так и для зрителей, считает Олег Кожемяко.

Фото с сайта Sakhalin.gov.ru

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.