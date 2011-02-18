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Находкинские гонщики стали лучшими в Приморье
Команда «Энергия» стала победителем Открытого чемпионата Приморского края по зимним трековым автогонкам.
Участники находкинских команд - «Энергия» и «Вэлволин» - заняли все три ступени пьедестала почета в личном первенстве и взяли «золото» и «серебро» в командном. Все четыре этапа соревнований проходили в Находке на льду озера Лебединого. Елена СЕРЕДА, Вадим и Вячеслав КИРПУН, Егор СКРИПНИКОВ неизменно занимали призовые места, принося максимальные очки в общий зачет.
По итогам пяти этапов в командном зачете первое место завоевала «Энергия», команда «Вэлволин» оказалась на втором месте. На третьем месте команда гостей из Владивостока «Оверс», сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа.
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