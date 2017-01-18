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Приморские теннисисты уверенно победили на чемпионате ДФО
Чемпионат ДФО по настольному теннису, который проходил в Уссурийске 12-15 января, в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки приморских спортсменов. Из семи зачетов они не стали первыми только в командных состязаниях среди женщин. Победы давались непросто, но, как утверждает президент Федерации настольного тенниса Приморского края Михаил БУТЫЛЕВ, соперникам не удалось сломить во время игр спортсменов приморской команды.
С 12 по 15 января в Уссурийске впервые проходил чемпионат ДФО по настольному теннису. Его участниками стали спортсмены из Республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей.
На протяжении четырех соревновательных дней теннисисты состязались в парных, командных и личных зачетах. Победы давались нелегко, однако представителям Приморского края удалось достичь внушительных результатов. Первые места были завоеваны в шести из семи зачетов. Единственная категория, в которой местные теннисисты уступили соперникам, – командные соревнования среди женщин. В данном случае сильнее оказались девушки из Хабаровского края. В личном женском первенстве чемпионкой стала Виолетта Сафина из Владивостока, а среди мужчин сильнейшим оказался уссуриец Егор ТИМИН.
- Это первые соревнования такого крупного масштаба, которые проводятся в Уссурийске. Мы существуем в статусе аккредитованной федерации чуть больше года, а уровень организации успели отметить все участники. Наша краевая федерация забрала почти все награды как в личном первенстве, так и в командных зачетах. Единственное, первые женщины из приморской команды заняли не первое, а второе место ввиду отсутствия лидера - Алины ГИБАЙДУЛИНОЙ. Соперники, конечно, были заряжены на высокие результаты, но в ходе чемпионата получили ряд неудачных выступлений, и это сказалось на эмоциональной и физической составляющих, - рассказал президент Федерации настольного тенниса Приморского края Михаил Бутылев.
Стоит отметить, что свою помощь в развитии настольного тенниса в крае и Уссурийске, в частности, оказывает депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН. Благодаря ему федерация в свое время получила помещение для проведения тренировок и соревнований, а также специальное оборудование для занятий и усовершенствования навыков в игре.
- Федерация настольного тенниса Приморского края - это молодая организация, но за год спортсмены успели показать невероятные результаты. Самое главное для них, как мне кажется, - это возможность реализовать свой потенциал. Именно поэтому нами были созданы все условия для тренировок и повышения уровня профессионализма игроков. Я желаю приморским теннисистам дальнейших успехов в спортивной деятельности и надеюсь, что федерация будет пополняться новыми талантливыми представителями, - рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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