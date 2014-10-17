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В Артеме открыли универсальную спортплощадку
Еще одну универсальную спортивную площадку открыли в Артеме на территории школы № 19. Это уже седьмая площадка, установленная в Приморском крае. В торжественной церемонии приняли участие ученики школы, директор краевого департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов и глава Артёма Владимир Новиков.
На универсальной спортивной площадке установлено всесезонное покрытие, выполненное по современным технологиям. Это водонепроницаемое полотно, обладающее нескользкой поверхностью, позволит заниматься любыми видами спорта. Кроме того, зимой здесь можно заливать каток. Также на площадке разместились крытые трибуны на 100 мест и комплекс уличных тренажеров.
Директор департамента Жан Кузнецов, приветствовал участников торжественной церемонии.
«Спортплощадка будет служить в первую очередь, и детям, и взрослым для занятий физической культурой и спортом. Можно использовать этот спортивный объект круглый год – в летний период играть в футбол, волейбол, баскетбол, в подвижные игры, а также в зимний период, если залить эту коробку, можно играть в хоккей, просто кататься на коньках и заниматься другими ледовыми видами спорта», - рассказал Жан Кузнецов.
Больше всех довольными остались учащиеся школы, которые раньше играли в футбол на необорудованном поле, а теперь – на благоустроенной площадке.
Отметим, универсальные спортивные площадки появятся в 19 муниципалитетах Приморского края. На их строительство в краевом бюджете на 2014 год предусмотрено 194 миллиона рублей.
Напомним, в ходе «Большой встречи» Владимир Миклушевский заявил, что в этом году в Приморье начнется строительство 35 таких универсальных спортивных площадок.
«Это пришкольные площадки, но там смогут заниматься и дети, и взрослые. Средства на 35 площадок мы заложили в бюджете, часть нам поможет построить компания «Газпром», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
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