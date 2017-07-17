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Иван Штыль выиграл два "золота"
16 июля в г. Пловдив (Болгария) завершился Чемпионат Европы 2017 по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования собрали 450 участников из 36 стран, Россию представляло 50 спортсменов.
Успешными стали выступления на чемпионате континента для известного приморского каноиста Ивана Штыля.
В каноэ-двойке на дистанции 500 метров Иван вместе с Виктором Мелантьевым выиграл золотые медали, показав лучшее время 1.36,264 и опередив ближайших соперников из Румынии и Украины.
Второе «золото» Штыль завоевал также в каноэ-двойке на спринтерской дистанции 200 метров со своим напарником Александром Коваленко.
Один из самых титулованных гребцов России, бронзовый призер Олимпийских игр, 12-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Иван Штыль стал 14-кратным чемпионом Европы, добавив новые награды к уже имеющимся.
Достижением на Чемпионате Европы отметился Кирилл Ляпунов, выступающий за Приморский край в параллельном зачете. Вместе с олимпийским чемпионом Александром Дьяченко Ляпунов взял «серебро» в байдарке-двойке в спринте.
По итогам Чемпионата Европы в общекомандном зачете российская сборная заняла третье место с результатом 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. На первом месте Венгрия (10-3-3), на втором Германия (6-1-3).
Особую гордость вызывают достижения приморского каноиста Ивана Штыля, внесшего существенный вклад в копилку команды – две медали высшей пробы.
Мужчины, 500 м. Каноэ-двойка.
1. Виктор Мелантьев / Иван Штыль (Россия) – 1.36,264.
2. Леонид Карп / Виктор Михалачи (Румыния) – 1.37,368.
3. Дмитрий Янчук / Тарас Мищук (Украина) – 1.38,956.
Мужчины. 200 м. Каноэ-двойка.
1. Александр Коваленко / Иван Штыль (Россия) – 35,627.
2. Андрей Богданович / Денис Махлай (Белоруссия) – 36,137.
3. Джонатан Хажду / Адам Фекет (Венгрия) – 36,330.
Мужчины. 200 м. Байдарка-двойка.
1. Марк Балашка / Балаш Биркаш (Венгрия) – 30,740.
2. Кирилл Ляпунов / Александр Дьяченко (Россия) – 31,200.
3. Рональд Раухе / Макс Лемке (Германия) – 31,365.
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