В Приморье на арсеньевской горнолыжке запущена система оснежения

На горнолыжной трассе Арсеньева в тестовом режиме запущена система оснежения. Пуско-наладочные работы на склоне горнолыжной трассы Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы в Арсеньеве были завершены к 16 апреля.

В этот день специалисты запустили десять снеговых пушек, установленных по склону вдоль трассы, и два снеговых ружья. Все оборудование производства компании DEMACLENKO, которая является лидером на рынке передовых и надежных систем оснежения.

В ходе тестовых испытаний в пушки и ружья с помощью передвижных гидрантов подавалась вода, и на склоны сыпался искусственный снег. Специалисты отметили, что во время тестовых испытаний оборудование работало без сбоев.

Напомним, на совещании в декабре прошлого года вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО отметил, что администрация края заинтересована в комплексном развитии горнолыжной базы. Это значит, что кроме горнолыжного должны получить развитие и другие виды зимнего спорта, а для спортсменов, любителей, туристов необходимо создать все условия для комфортного проживания, спорта и отдыха – построить гостиницы разного уровня, кафе, удобные парковки и т. д. Но основная задача на тот момент была такая – завершить строительство оснежительной системы.

Для решения задачи в короткие сроки была подготовлена просека для линии электропередач. Строительство линии взяло на себя ООО «Арсеньевэлектросервис». Прокладка линии электропередач и трубопроводов позволили установить насосное оборудование для подачи воды к снеговым пушкам. Специалисты из Италии и Москвы в течение нескольких дней провели пуско-наладочные работы.

Как рассказал присутствующий при тестовых испытаниях директор краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы в Арсеньеве Станислав ФЕОКТИСТОВ, система оснежения позволит раньше начать спортивный сезон осенью и продлить его весной, а малоснежной зимой создаст все условия для занятий спортом.

- Пушки в течение трех недель работы покроют снегом всю трассу, - рассказал Станислав Владимирович. – Спортивный сезон можно начинать при температуре воздуха от нуля градусов. Искусственный снег позволит проводить в Арсеньеве соревнования различного уровня.

Как рассказал Феоктистов, ученикам школы сегодня сложно тренироваться на натуральном снеге, а, выезжая на соревнования, состязаться с соперниками на искусственном. Искусственное оснеженение горы позволит повысить качество тренировок и скажется на спортивных результатах воспитанников школы.

В июле планируется завершить оснежение второго склона. В перспективе – запуск еще двух подъемников и создание инфраструктуры вокруг горнолыжной базы – прокат, кафе и т. д. Горнолыжку, соответствующую мировым стандартам, ждут не только приморцы, но и любители зимних видов спорта всего Дальнего Востока.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.