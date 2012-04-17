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«Индастек» оказывает поддержку юношескому спорту в Приморье
Для развития зимних видов спорта в Приморье группа компаний «Индастек» выделила 10 млн рублей в качестве спонсорской помощи Федерации хоккея Приморского края. В холдинге «Индастек» стало традицией оказывать поддержку развитию детского и юношеского спорта в регионах своего присутствия.
По словам президента Приморской федерации хоккея И. МИХАЛУТИНА, сегодня развитие детского спорта в Приморье невозможно без поддержки бизнеса: «И мы благодарим за помощь, оказанную нашим юным спортсменам со стороны группы компаний «Индастек». Группа компаний «Индастек», которая специализируется на проектировании и строительстве объектов электроэнергетики, придерживается социально ответственного ведения бизнеса в регионах своего присутствия. У нее накоплен богатый опыт по реализации социальных проектов. Продвигая ценности здорового образа жизни, компания активно поддерживает детский и юношеский спорт. Так что, приход в край такого бизнеса первыми приветствуют юные спортсмены.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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