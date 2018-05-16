"Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны

Футбольный клуб «Луч-Энергия» в год своего 65-летнего юбилея вылетел из подэлитного дивизиона, вернувшись в хорошо знакомую ему зону «Восток» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Понижение в классе позволит приморцам сэкономить на расходах и заняться строительством нового клуба, теперь уже без приставки «Энергия».

Пикантность ситуации в том, продолжит ли сотрудничество с большим футболом группа компаний «Аква-Ресурсы», взвалившая на себя тяжелую ношу по спасению «Луча», погрязшего в долгах, доставшихся от прошлого руководства.

В последнем туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» обыграл на своем поле «Крылья Советов» (Самара), досрочно вышедших в премьер-лигу. Но красивая победа на глазах у и.о. губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО лишь подсластила «пилюлю» - уж слишком много «Луч» растерял очков ранее, и три очка им не помогли даже занять максимально высокое место в зоне вылета, дающее право на сохранение прописки в ФНЛ. В результате 16-ой командой первенства стал «Зенит-2». Команда из Санкт-Петербурга займет вакантную позицию, так как ни один из клубов зоны «Восток» не стал подавать заявку на повышение.

Компанию «Лучу» составил «Ротор» во главе с бывшим наставником приморцев Сергеем ПАВЛОВЫМ. Но и здесь все идет вопреки логике. «Насколько я знаю, мы остались в ФНЛ, потому что есть команды, которые выходят в лигу, но не будут заявляться. И мы знали, что если двинемся на одну ступеньку (вверх), то точно останемся», - сказал Сергей Павлов после победного матча с «Химками». По данным газеты «Золотой Рог», сняться с ФНЛ может астраханский «Волгарь», испытывающий проблемы с финансированием. В таком случае, «Луч» может спасти «Кубань», которая вроде бы как хочет объединиться с лидером зоны «Юг» «АФИПСом».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия"