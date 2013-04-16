В Приморском крае у спорта открылось второе дыхание

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов откликнулся на публикацию в «ЗР»

Спорт обретает второе дыхание, утверждает директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, комментируя статью «ЗР» от 12 марта 2013 года «В Приморье чиновники разрушили систему подготовки спортсменов и порядок формирования сборных».

- Жан Анзорьевич, статья ставит такие проблемы, как развитие массового спорта и повышение результата в спорте высоких достижений. Вы согласны с тем, что на этих направлениях надо активизировать работу в Приморском крае?

- Да, конечно. И это уже делается благодаря тому вниманию, которое уделяет спорту губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Значительно увеличено финансирование. Например, бюджет на выполнение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края увеличен в 2013 году в два раза, со 100 млн рублей до 200 млн рублей. И результат уже есть. Так, если за 3 месяца прошлого 2012 года мы отправили 18 команд на первенства России, то в этом за аналогичный период - 28 команд. Всего же за первый квартал 2012 года мы профинансировали 68 выездов за пределы края с участием 764 спортсменов, а в 2013 году оплатили поездку 1020 человек на 83 состязания, то есть можно отметить существенный рост - примерно на четверть. За три месяца 2012 года мы провели 86 соревнований, а за аналогичный период этого - 103 мероприятия.

Впрочем, даже этих средств, выделенных на оплату выездов на соревнования и проведение официальных краевых физкультурных и спортивных мероприятий, может оказаться недостаточно. Потому что раньше оплачивали только проезд. Теперь же взялись оплачивать и проживание, и питание спортсмена.

- В статье, в частности, критикуется существующая система финансирования, при которой всего четыре клуба получают львиную долю бюджетных средств. Например, клуб «Приморье» по бадминтону проводит сборы в Швейцарии, где, видимо по случайному совпадению, учатся дети тренера, а многим клубам, особенно в районах, трудно найти средства на самое элементарное, даже на инвентарь. Может быть, надо менять систему финансирования?

- По этому поводу могу сказать, что клуб «Приморье» по бадминтону стал чемпионом в клубном чемпионате России в 2013 году. Высокое достижение, которым можно только гордиться.

Кроме этого, бадминтонный клуб трижды за последние 6 лет выигрывал Кубок европейских чемпионов среди клубных команд. Таких достижений нет ни у одного приморского клуба по игровым видам спорта. Ну, а определение мест проведения тренировочных мероприятий - это исключительно полномочия руководства клуба и его тренерского штаба и зависит от целей и задач периода подготовки к тем или иным соревнованиям, в том числе и в тех странах, где планируется проведение различных международных соревнований.

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» по сравнению с другими клубами ПБЛ имеет небольшой бюджет в 150 млн рублей год. И если сравнивать с бюджетами его соперников, то, например, у подмосковной команды «Химки», у «Локомотив-Кубань», ЦСКА бюджеты в разы больше. У некоторых соперников нашей команды он достигает 1 млрд рублей в год. То есть у нашего баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» минимальное финансирование. При этом мы побеждаем. Думаю, мы такой командой должны гордиться. Но тут ведь самое важное даже не результаты этих клубов, а то, что на эти средства каждый клуб ведет огромную работу с резервом. При клубе есть 2-3 резервные команды где спортсмены от 16 до 20 лет ведут системную подготовку для того, чтобы стать профи. Плюс в каждом клубе есть школа минимум на 100 детей.

- Почему в сборной Приморского края, например по бадминтону, играют ребята из других регионов? Может быть, было бы правильнее, чтобы на их подготовку и выступления тратились в их родных местах, а средства Приморского края шли на детей из Приморья?

- Есть определение – «Спортивная сборная Приморского края» и «Спортивный клуб Приморского края». В сборную Приморья входят только жители Приморья. Граждан других регионов России и, тем более, других стран мы даже не сможем включить по существующему порядку формирования спортивных сборных команд Приморского края. К слову, в сборной России по бадминтону десять приморских спортсменов, и это один из самых высоких показателей среди видов спорта, культивирующихся в Приморском крае.

А вот в клубах и соответственно в клубном чемпионате России имеют право выступать приглашенные спортсмены, даже иностранцы, если это предусмотрено регламентом проведения. Причем даже в московских клубах играют приглашенные спортсмены.

На примере баскетболистов, футболистов и бадминтонистов - они приглашают в интернат для одаренных детей, созданный на базе ВГУЭСа, наиболее перспективных ребят со всего Дальнего Востока. И время доказало, что эти ребята потом остаются в крае, поступают в наши вузы и почти никто не уезжает обратно домой, потому что жить и работать в нашем крае сегодня модно. Тут созданы все условия для комфортной жизни, в том числе и в спорте. За счет клубных команд всем юным спортсменам обеспечивается бесплатный тренировочный процесс, предоставляется экипировка и инвентарь для занятий.

- В советское время подготовка спортсменов, добившихся членства в сборной края, стояла особняком. Для них проводились отдельные сборы. Ими занимались специальные тренеры. Их целенаправленно готовили к предстоящим всероссийским состязаниям. Сейчас же ничего этого нет. Ребят, занявших первые места, просто собирают и отправляют на соревнования без какой-либо подготовки. Тренеры считают, что это неправильно и нужно возродить систему подготовки сборных края...

- С этого года мы начинаем проводить сборы для всех участников Спартакиады учащихся России. Уже провели по спортивному ориентированию, шорт-треку, фигурному катанию, хоккею, плаванию, боксу. Проведем сборы по всем видам, по которым проводится Спартакиада учащихся.

Правда, всех участников чемпионатов и первенств России пока такими тренировочными мероприятиями охватить не можем. Опять-таки из-за нехватки средств. Выбор в пользу Спартакиады был сделан, потому что это более массовые детско-юношеские состязания.

Хотел бы отметить, что некоторые федерации самостоятельно проводят тренировочные мероприятия своих сборных.

- Тренеры в муниципальных образованиях официально получают зарплату в 6 тыс. рублей в месяц. Но ведь такая система толкает их, тренеров, на то, чтобы собирать деньги с родителей, то есть фактически на нарушение закона. А главное, этими поборами с родителей от спорта отсекаются дети из так называемых проблемных, неблагополучных семей. Тем самым мы сужаем социальную базу спорта, причем отсекаем от спорта ребят, более всех остальных категорий заинтересованных в спортивных успехах. Может быть, пора уже платить тренерам достойную зарплату?

- Проблема зарплаты тренеров стоит давно. Я трижды был в Москве на совещаниях федерального уровня, на которых собиралось по 360 человек со всей страны. И трижды я поднимал вопрос о том, что зарплата у тренеров слишком маленькая. Но сегодня мы получили указ президента, согласно которому уже в 2013 году средняя зарплата тренеров должна быть повышена до 31 тыс. рублей в месяц с последующим ежегодным ростом до 50-100 тыс. рублей в месяц. Главное - найти средства на эти цели.

В Приморье благодаря усилиям губернатора мы уже начинаем поднимать зарплату тренерам. Совместно с Общественным экспертным советом по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае инициировано дополнительное денежное поощрение тренеров и спортсменов. Законодательно утверждена система материального поощрения победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

Олег ЖУНУСОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.