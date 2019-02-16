Ушел из жизни прославленный приморский спортсмен

Сегодня Сергею Леонидовичу МЕДВЕДЕВУ исполнилось 60 лет…

Сергей Медведев родился в Приморском крае, поселке Посьет. Баскетболом начал заниматься во Владивостоке, отдал 23 года приморским командам «Спартак» и «Шахтер». Завершил карьеру игрока в 43 года, но и затем продолжал играть на турнирах среди ветеранов, передавать свой опыт подрастающему поколению.

Сергей Медведев – мастер спорта СССР, чемпион РСФСР, победитель Первой лиги первенства СССР, член молодежной сборной РСФСР.

С 2002 по 2015 год Сергей Медведев был исполнительным директором БК «Спартак-Приморье». Голос Сергея Леонидовича еще до прошлого года сопровождал трансляции домашних матчей приморского клуба.

Сергей Леонидович был отзывчивым, добрым и искренним человеком, любящим отцом и дедом, преданным другом и надежным товарищем.

Коллектив БК «Спартак-Приморье» и газеты «Золотой Рог» скорбит вместе со всей баскетбольной общественностью и соболезнуют родным и близким Сергея Медведева.

О дате и месте гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.