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Ушел из жизни прославленный приморский спортсмен
Сегодня Сергею Леонидовичу МЕДВЕДЕВУ исполнилось 60 лет…
Сергей Медведев родился в Приморском крае, поселке Посьет. Баскетболом начал заниматься во Владивостоке, отдал 23 года приморским командам «Спартак» и «Шахтер». Завершил карьеру игрока в 43 года, но и затем продолжал играть на турнирах среди ветеранов, передавать свой опыт подрастающему поколению.
Сергей Медведев – мастер спорта СССР, чемпион РСФСР, победитель Первой лиги первенства СССР, член молодежной сборной РСФСР.
С 2002 по 2015 год Сергей Медведев был исполнительным директором БК «Спартак-Приморье». Голос Сергея Леонидовича еще до прошлого года сопровождал трансляции домашних матчей приморского клуба.
Сергей Леонидович был отзывчивым, добрым и искренним человеком, любящим отцом и дедом, преданным другом и надежным товарищем.
Коллектив БК «Спартак-Приморье» и газеты «Золотой Рог» скорбит вместе со всей баскетбольной общественностью и соболезнуют родным и близким Сергея Медведева.
О дате и месте гражданской панихиды будет сообщено дополнительно.
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