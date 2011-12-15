По Приморскому краю ходим мы... Встречаем Международный день туризма

Лежа на диване у телевизора, приятно тешить себя надеждой, что на этом белом свете ты знаешь всё! Но, как только начинаешь двигаться, оказывается, не знаешь, что даже в родном городе есть множество неизвестных мест, не говоря уже о диковинах Приморского края. С лучшими новинками и самыми популярными маршрутами можно будет познакомиться 28 сентября в Пушкинском театре, где состоится подведение итогов конкурса "Лидеры туриндустрии-2009" и награждение победителей.

Задача конкурса в номинациях "Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма", "За формирование туристического имиджа Приморского края", "За личный вклад в развитие туризма в Приморском крае", "За лучшую концепцию программного обеспечения развития туризма в Приморском крае" - популяризация внутреннего туризма. Как прокомментировали ход конкурса в департаменте международного сотрудничества администрации Приморского края, анализируя заявки и сами презентационные рассказы участников, члены жюри имели возможность достоверно оценить происходящие бизнес-процессы в туриндустрии.

Сплав по-семейному

Каковы же самые интересные предложения? Пожалуй, начнем с рафтинга. Семь маршрутов различной категории сложности по рекам Приморского края - Арму, Кема, Киевка, Партизанская, Тигровая предлагает туристическая компания "Каникулы". Самые сложные - на северных реках края. Профессиональное тренерское сопровождение на всех маршрутах обеспечивает Федерация рафтинга Приморского края. Реки Арму и Кема ждут туристов, подготовленных или просто по жизни привыкших к повышенному содержанию адреналина в крови. После такого отдыха нужен еще денек, чтобы прийти в себя перед выходом на работу.

В этом сезоне "Каникулы" придумали новое, "семейное" направление - "Река Партизанская и Ворошиловские водопады". Река Партизанская берёт своё начало с южных склонов Сихотэ-Алинского хребта и впадает в залив Находка. Долина богата историческими памятниками. Тут проходили события гражданской войны, здесь же находятся городища чжурчжэнской эпохи. Прогулка двухдневная: субботним утром автобус с экскурсантами выезжает из Владивостока, далее прибывший на р.Партизанская народ проходит инструктаж и занимает позиции на рафтах (надувное бескаркасное судно для сплава по порожистым рекам). Приключения первой категории сложности прерываются на обед, вечером - ужин на базе отдыха "Чандолаз" и банька. Утром - прогулка к Ворошиловским водопадам, обед и отъезд во Владивосток... с новыми впечатлениями, отличным настроением и полной карточкой памяти цифрового фотоаппарата. Будет что показать друзьям и родственникам!

Фототур

Кстати, о фотографиях. Туристическая компания "Фрегат Аэро" предлагает туристам новое развлечение - фототуры - прогулка по красивейшим местам Приморского края с фотоаппаратом, в компании таких же фотоохотников и опытного фотохудожника- преподавателя. В его роли - фотокорреспондент, фотохудожник, путешественник Игорь Онучин. Организовать выездную Академию фотографии его надоумил тот факт, что, приобретая дорогую фототехнику, люди зачастую не идут дальше чтения "мануала", да и его читают не все. Еще меньшее количество фотолюбителей знакомится с азами фотосъемок по сайтам и специальной литературе, но на практике все оказывается сложнее, чем в учебниках.

Фототур - это мастер-класс под руководством опытного фотографа, которому всегда можно задать конкретный вопрос. Специально для фототуров выбираются уникальные природные, исторические, архитектурные и этнографические объекты Приморского края. Вне зависимости от места проведения программа каждого фототура имеет теоретическую и практическую части. Из практики: съемка в условиях сложной освещенности; съемка движущихся объектов; фоторепортаж; фотосъемка пейзажей; макросъемка и т.д. После окончания производится отбор наиболее удачных работ для представления на фотовыставках города и края. Вот она, слава! С фотоработами с маршрутов "Заповедное Приморье - Лазовский заповедник", "Дальневосточный морской заповедник" и другими можно познакомиться на сайте компании "Фрегат Аэро" (www.fregataero.ru).

В гостях у чжурчжэней

Владивостокское бюро путешествий и экскурсий предлагает вашему вниманию прогулки… во времени. Одно из самых популярных направлений - экскурсия во времена неолита, железного века и средневековья. Палеодеревня, расположенная неподалеку от Уссурийска, реконструирована командой опытных археологов по данным археологических раскопок и этнографических материалов. Таким образом, появилась возможность "заглянуть на огонек" в дома различных времен и культур и совсем по-новому взглянуть на такую, например, прозаическую возможность, как по утрам принять теплый душ…

В программе также посещение одного из наиболее известных и изученных средневековых памятников Приморского края - Екатериновского городища. Участники узнают об истории огромной древней "Золотой империи", созданной в начале XII века воинами-завоевателями - чжурчжэнями и просуществовавшей более 100 лет, а также о малоизвестных фактах истории - о возникновении и падении государства Восточное Ся, охватывавшего территорию Приморья в начале XIII века. Экскурсия по Палеодеревне начинается с осмотра средневековых жилищ, дающих представление о жизни и быте чжурчжэней. Отлично сохранившиеся за 800 лет следы укреплений и жилищ позволят наглядно представить планировку города. История земли нынешней территории Приморского края вдруг начинает оживать, и знакомые по детским учебникам отрывочные знания наполняются содержанием. Лично мне всегда было непонятно, почему я должна переживать за становление Руси в XII веке где-то далеко на западе. Теперь школьникам есть во что сыграть - вот она, настоящая история этой земли, пусть и в экскурсионном варианте.