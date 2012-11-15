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В Приморье после реконструкции открылся спортивный комплекс
Спортивное сооружение включает в себя стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, хоккейной коробкой и сектором для прыжков в длину, а также универсальный игровой спортивный зал площадью более тысячи квадратных метров, рассчитанный на 235 посадочных мест для зрителей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Кроме того, здесь будут работать четыре тренажерных зала, большое количество раздевалок и душевых для спортсменов.
Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, спорткомплекс не функционировал почти 20 лет. А сейчас здесь будут проходить тренировочные занятия детских спортивных секций по волейболу, баскетболу, бадминтону, мини-футболу, спортивных сборных команд Уссурийского городского округа, уроки по физкультуре и соревнования городского, краевого и всероссийского уровней. Единовременная пропускная способность спортивного комплекса – 109 человек.
Отметим, на реконструкцию спорткомплекса «Локомотив» ушло два года, было затрачено почти 140 миллионов рублей. Из них более 70 миллионов – из средств краевого бюджета.
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