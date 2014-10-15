В Приморье закончились военные действия

- Ты видел, как вчера наемник разом четверых наших подстрелил?!

- Видел… Откуда только он взялся на тропе?! А потом из-за этого их новенького, «маклауда», меня три раза убили!

Вы когда-нибудь становились случайными свидетелями такого разговора? Если станете – не пугайтесь. Рядом не террористы, и не бандиты. Собеседники – вполне мирные люди, просто они страйкболисты.

11 октября в районе поселка Анна закончились основные «военные действия» этого года в Приморье. Страйкболисты завершили сезон открытой игрой, в которой приняли участие и опытные, и начинающие игроки. Как и ожидалось, владивостокские страйкбольные команды собрались на «бой» практически полными составами.

Сценарий игры предполагал симметричное противостояние «синей» и «зеленой» сторон. Полная свобода в выборе тактики боя позволила проявить таланты главкомов. Игровое время составило почти пять часов напряженной и интенсивной игры. И только в завершении выявился победитель – армия «зеленых» буквально вырвала победу у своих соперников.

Организованный после игры фестиваль длился до глубокой ночи. Всем присутствующим стало ясно, что страйкболисты не только отлично сражаются, но и развлекаться тоже умеют. Игроки померялись силами в пистолетных и ножевых боях. Зрелищным было и соревнование пулеметчиков. А конкурсы на лучшие командную речевку, командную песню и командную фигуру, показали, что команды страйкбола проявляют сплоченность и слаженность действий не только на полигоне, но и во время отдыха. Ну а завершился фестиваль традиционным для «военных» салютом.

ДОСЬЕ

Страйкбол – это командная военно-прикладная игра, во время которой участники должны выполнить заранее определенную задачу, например, удержать или захватить здание, освободить пленных, сопроводить условно важное лицо из пункта А в пункт Б, и другие. Длительность одной игры может варьироваться от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от территории, игрового сценария и количества игроков. В игровом бою участники используют электропневматическое оружие. По своему виду и весу оно зачастую схоже с реальным оружием до такой степени, что иногда ошибаются даже профи. Оружие включает в себя пистолеты, автоматы, снайперские винтовки и даже пулеметы и гранаты, именно поэтому игра создает ощущение реальности настоящего боя.

Страйкбол только для сторонних зрителей – игра, развлечение. Для участников – это вторая жизнь. И не менее важная, чем «мирная». И в этой жизни они не менеджеры, системные администраторы или руководители отделов. Они разведчики, снайперы и даже командиры военных подразделений. И вполне обычное дело, когда рядовой служащий небольшой компании на полигоне страйкбола успешно командует взводом и приводит своих бойцов к победе.

Страйкболисты и сами зачастую не могут однозначно ответить, зачем в выходные дни рано утром они собираются командами, уезжают на день или два в лес или на остров, бегают в полном снаряжении по грязи и бездорожью, стреляют друг в друга…. Кто-то из них называет причиной возможность получить физические нагрузки, которые недоступны городскому жителю. Для кого-то важно ощутить чувство азарта в сражении с умным противником. Некоторые расценивают игру как тренировку для отработки тактических и боевых навыков – часть игроков являются бывшими или действующими военными, сотрудниками полиции или других силовых структур. Но есть один повод, который их объединяет. Люди вырываются из зоны комфорта и погружаются в среду, где от них мало что зависит. Таким образом они получают удовольствие от преодоления трудностей, неизбежных при выполнении «боевой» задачи. Ведь почти каждый из нас хотя бы раз мечтал стать героем. Страйкбол – отличный способ исполнить это, пусть и немного детское желание.

Моим собеседником и гидом в мире страйкбола стал Иван «ВОРЧУН» ЕРМОШИН. Он уже полтора года играет. Хотя, слушая его рассказы об экипировке, оружии, «боях», понимаешь: страйкбол – это гораздо больше, чем игра.

По словам Ивана, кроме героизма в страйкболе очень важна достоверность. В игре действительно проигрывается каждая, даже мельчайшая ситуация, будь то поломка оружия, ранение или захват в плен. Раненый кричит «от боли» и зовет санитара. Санитар делает перевязки, после чего боец может вернуться в строй. Пленный обязательно отвечает на десять вопросов того, кто взял его в плен.

Но все игроки едины во мнении, что самые главные качества страйкболиста – честность и чувство ответственности. Честность признать себя «убитым» при попадании «пули», обозначиться красной повязкой и покинуть место боя в самый ответственный момент, несмотря на острое желание остаться и пострелять. Чувство ответственности перед командой, перед людьми, которые рассчитывают на тебя и на твое участие в игре.

Страйкбол не терпит обмана и легкомысленности.

Видимо, поэтому в страйкболе почти нет «разовых» игроков. На мой вопрос, как люди увлекаются страйкболом, Иван ответил:

- В команды приходят люди, которые прошли определенный этап, добираясь до игры. Они уже действительно определились, хотят ли они стать страйкболистами. У них уже есть предположения, что именно будет происходить на игре. Они рассчитывают свои силы при подготовке и во время прохождения сценария.

Страйкбол – это не просто стрельба. Это организованные военные подразделения со штабом, командирами, бойцами. Это беспрекословное выполнение полученных приказов. Это тактическая разработка действий подразделения для выполнения поставленной задачи. Это «война», пугающая и одновременно захватывающая дух своей реалистичностью.

Однако, стать зрителем или даже болельщиком у Вас едва ли получится – страйкбол не терпит «случайных» людей на полигоне. Ведь находясь в «зоне боевых действий» во время игры Вы можете не только помешать участникам, но и стать случайной мишенью для игроков.

А желающим познакомиться с миром страйкбола и стать его частью посоветую не отчаиваться. Ведь «бои местного значения» продолжатся и после закрытия сезона – команды будут играть до самых холодов. Еще есть возможность решить для себя, готов ли ты стать героем уже завтра.

Екатерина ЛЕБЕДЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.