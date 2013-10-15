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Приморские факелоносцы смогут подзаработать на продаже олимпийской реликвии
Объявление о продаже факела за 300 тысяч рублей было размещено на российском сайте объявлений Avito.ru, однако впоследствии заблокировано модератором.
Другой участник эстафеты, намеревающийся заработать на продаже факела, опубликовал сообщение на сайте molotok.ru. Продавец, который пронесет олимпийский огонь в Иркутске, заявляет, что обладает экспертным заключением о подлинности товара. Текущая цена факела - 25 тысяч рублей.
Напомним, что в этапе Эстафеты Олимпийского огня "Сочи 2014" во Владивостоке примут участие 190 человек:
Boglione Lorenzo
Cheban Oleksnadr Leonidovich
Jonsson Kent Lage Ingemar
Shirahama Chizuko
Абрамов Сергей Борисович
Автушко Виктория Сергеевна
Авченко Василий Олегович
Авшаров Константин Александрович
Адамянц Александр Юрьевич
Акимов Владимир Валентинови
Аксенов Александр Валентинови
Александровский Сергей Владимирович
Алексеев Михаил Николаевич
Ананьев Василий Юрьевич
Анисимов Владимир Николаевич
Артемида Александр Сергеевич
Ашитков Дмитрий Павлович
Бабич Илья Владимирович
Баев Сергей Николаевич
Баланюк Евгения Александровна
Барахоева Вероника Валерьевна
Бирюков Сергей Власович
Богданов Александр Николаевич
Бодня Виталий Николаевич
Бойко Глеб Андреевич
Болтачёва Валентина Павловна
Борисенко Игорь Витальевич
Борода Дмитрий Александрович
Бородийчук Дмитрий Александрович
Вакуленко Яна Анатольевна
Величко Игорь Владимирович
Власов Александр Борисович
Власова Наталья Васильевна
Волкош Олег Львович
Гаев Михаил Владимирович
Галущенко Галина Павловна
Гетманов Степан Владимирович
Гладун Дмитрий Андреевич
Глазков Борис Борисович
Голотина Евгения Александровна
Губко Екатерина Сергеевна
Гужвинская Екатерина Васильевна
Деменева Виктория Вадимовна
Детенюк Ольга Игоревна
Джафаров Руслан Натикович
Дикарев Дмитрий Вячеславович
Димова Евгения Александровна
Добрынина Любовь Александровна
Дрёмин Евгений Николаевич
Егорцева Александра Александровна
Ежевская Мария Викторовна
Ерёмкин Антон Русланович
Жуков Евгений Владимирович
Зайцев Иван Алексеевич
Заколишнова Татьяна Викторовна
Захаров Александр Юрьевич
Зубарева Екатерина Александровна
Иванов Владлен Игоревич
Игнатенко Никита Андреевич
Игумнова Ксения Леонидовна
Идзиковский Анатолий Константинович
Изместьев Константин Евгеньевич
Ильчук Алексей Юрьевич
Кабыш Марина Сергеевна
Кайгородцева Екатерина Николаевна
Кайданович Александр Юрьевич
Капуста Алексей Витальевич
Ким-Мельникова Александра Александровна
Кирилюк Александр Геннадьевич
Кобрикова Ольга Викторовна
Коваль Юрий Леонидович
Кода Алла Сергеевна
Кондратенко Сергей Константинович
Конов Василий Анатольевич
Конончик Михаил Викторович
Коршенко Александр Игоревич
Краюшкин Максим Георгиевич
Круглов Евгений Александрович
Кузнецов Михаил Владимирович
Кузнецов Жан Анзорьевич
Куц Руслан Александрович
Лазарев Геннадий Иннокентьевич
Лапицкая Ирина Демьяновна
Лебедев Сергей Владимирович
Лебеденко Георгий Геннадьевич
Ледовских Олег Васильевич
Логачев Дмитрий Викторович
Лунёв Сергей Владимирович
Мазанов Сергей Геннадьевич
Макаренко Борис Федорович
Макаров Александр Игоревич
Макаров Евгений Анатольевич
Макурин Данила Сергеевич
Марченков Анатолий Анатольевич
Маценко Алексей Павлович
Медведев Сергей Леонидович
Медведева Мария Петровна
Меек Ирина Сергеевна
Мелентьев Алексей Николаевич
Мельник Роман Александрович
Метелёв Дмитрий Валерьевич
Мещеряков Анатолий Анатольевич
Миропольцев Андрей Анатольевич
Михайленко Дмитрий Викторович
Михайлов Алексей Николаевич
Морозова Ирина Владимировна
Муравьева Мария Сергеевна
Мылтусов Павел Александрович
Мыльников Игорь Евгеньевич
Наумец Максим Анатольевич
Нестеренко Дмитрий Владимирович
Нечаев Роман Михайлович
Новиков Роман Алексеевич
Обновленный Константин Александрович
Орлов Виктор Борисович
Осетрова Марина Валентиновна
Осипенко Любовь Аркадьевна
Пагаев Александр Михайлович
Пазыч Максим Геннадьевич
Панюшкин Евгений Александрович
Пархаева Ольга Викторовна
Пархуць Владимир Степанович
Паршин Владимир Андреевич
Перепелица Елена Евгеньевна
Петровский Олег Михайлович
Пец Аркадий Эдуардович
Пец Дарья Аркадьевна
Пец Татьяна Анатольевна
Пичугин Дмитрий Алексеевич
Поляков Евгений Борисович
Пономарёв Никита Сергеевич
Поспелов Константин Олегович
Почеп Борис Сергеевич
Проклов Роман Олегович
Радченко Александр Юрьевич
Разумова Наталья Андреевна
Ракитский Олег Александрович
Раубо Виталий Валерьевич
Решетников Владислав Владимирович
Решетов Андрей Александрович
Рудых Дарья Георгиевна
Русаков Алексей Сергеевич
Рыбак Андрей Евгеньевич
Рыбакова Эльвира Николаевна
Рынковая Анастасия Олеговна
Сандлер Эдуард Михайлович
Сидоренко Евгений Витальевич
Скробова Ксения Васильевна
Слотин Андрей Александрович
Сорокин Михаил Александрович
Станкевич Владислав Алексеевич
Старичков Алексей Юрьевич
Стороженко Виктор Петрович
Студенков Денис Владимирович
Субачев Вячеслав Юрьевич
Субботина Карина Александровна
Титов Андрей Викторович
Ткачёв Артём Анатольевич
Товкань Сергей Александрович
Тодорец Ксения Александровна
Туров Владимир Валериевич
Уфимцев Владимир Геннадьевич
Федорец Наталья Владимировна
Федякин Андрей Анатольевич
Филитова Елена Николаевна
Фунтикова Оксана Владимировна
Хасанова Мария Эдуардовна
Хворостяная Наталья Фёдоровна
Хомутов Александр Владимирович
Храмова Анастасия Игоревна
Храпченкова Ольга Петровна
Хусаинов Сергей Геннадьевич
Цекова Елена Геннадьевна
Цыбульников Георгий Владимирович
Чеботаревский Игорь Анатольевич
Чевакин Виталий Геннадьевич
Чечко Владимир Васильевич
Чикин Михаил Петрович
Чистова Светлана Дмитриевна
Чупанов Анатолий Александрович
Шамои Асад Фероевич
Шата Павел Станиславович
Шельпацкая Елена Сергеевна
Шестопалов Игорь Васильевич
Шигвалеева Елизавета Сергеевна
Шимук Сергей Николаевич
Шинкаренко Юрий Григорьевич
Шкрябин Владимир Викторович
Шлепакова Екатерина Юрьевна
Штыль Иван Александрович
Юркин Роман Юрьевич
Яковлева Дарья Александровна
Яковлева Юлия Анатольевна
Якунин Владимир Иванович
Фото с сайта: http://www.yuga.ru/photo/polosa/1786.html
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