Приморские факелоносцы смогут подзаработать на продаже олимпийской реликвии

Каждый участник эстафеты олимпийского огня имеет право выкупить факел, с которым он бежит, до начала своего этапа по себестоимости, то есть за 12 800 рублей. Ранее сообщалось, что на американском онлайн-аукционе Ebay уже был продан факел Игр-2014. Он ушел за 3283,33 доллара (около 106 тысяч рублей), сообщает РИА «Новости».

Объявление о продаже факела за 300 тысяч рублей было размещено на российском сайте объявлений Avito.ru, однако впоследствии заблокировано модератором.

Другой участник эстафеты, намеревающийся заработать на продаже факела, опубликовал сообщение на сайте molotok.ru. Продавец, который пронесет олимпийский огонь в Иркутске, заявляет, что обладает экспертным заключением о подлинности товара. Текущая цена факела - 25 тысяч рублей.

Напомним, что в этапе Эстафеты Олимпийского огня "Сочи 2014" во Владивостоке примут участие 190 человек:

Boglione Lorenzo

Cheban Oleksnadr Leonidovich

Jonsson Kent Lage Ingemar

Shirahama Chizuko

Абрамов Сергей Борисович

Автушко Виктория Сергеевна

Авченко Василий Олегович

Авшаров Константин Александрович

Адамянц Александр Юрьевич

Акимов Владимир Валентинови

Аксенов Александр Валентинови

Александровский Сергей Владимирович

Алексеев Михаил Николаевич

Ананьев Василий Юрьевич

Анисимов Владимир Николаевич

Артемида Александр Сергеевич

Ашитков Дмитрий Павлович

Бабич Илья Владимирович

Баев Сергей Николаевич

Баланюк Евгения Александровна

Барахоева Вероника Валерьевна

Бирюков Сергей Власович

Богданов Александр Николаевич

Бодня Виталий Николаевич

Бойко Глеб Андреевич

Болтачёва Валентина Павловна

Борисенко Игорь Витальевич

Борода Дмитрий Александрович

Бородийчук Дмитрий Александрович

Вакуленко Яна Анатольевна

Величко Игорь Владимирович

Власов Александр Борисович

Власова Наталья Васильевна

Волкош Олег Львович

Гаев Михаил Владимирович

Галущенко Галина Павловна

Гетманов Степан Владимирович

Гладун Дмитрий Андреевич

Глазков Борис Борисович

Голотина Евгения Александровна

Губко Екатерина Сергеевна

Гужвинская Екатерина Васильевна

Деменева Виктория Вадимовна

Детенюк Ольга Игоревна

Джафаров Руслан Натикович

Дикарев Дмитрий Вячеславович

Димова Евгения Александровна

Добрынина Любовь Александровна

Дрёмин Евгений Николаевич

Егорцева Александра Александровна

Ежевская Мария Викторовна

Ерёмкин Антон Русланович

Жуков Евгений Владимирович

Зайцев Иван Алексеевич

Заколишнова Татьяна Викторовна

Захаров Александр Юрьевич

Зубарева Екатерина Александровна

Иванов Владлен Игоревич

Игнатенко Никита Андреевич

Игумнова Ксения Леонидовна

Идзиковский Анатолий Константинович

Изместьев Константин Евгеньевич

Ильчук Алексей Юрьевич

Кабыш Марина Сергеевна

Кайгородцева Екатерина Николаевна

Кайданович Александр Юрьевич

Капуста Алексей Витальевич

Ким-Мельникова Александра Александровна

Кирилюк Александр Геннадьевич

Кобрикова Ольга Викторовна

Коваль Юрий Леонидович

Кода Алла Сергеевна

Кондратенко Сергей Константинович

Конов Василий Анатольевич

Конончик Михаил Викторович

Коршенко Александр Игоревич

Краюшкин Максим Георгиевич

Круглов Евгений Александрович

Кузнецов Михаил Владимирович

Кузнецов Жан Анзорьевич

Куц Руслан Александрович

Лазарев Геннадий Иннокентьевич

Лапицкая Ирина Демьяновна

Лебедев Сергей Владимирович

Лебеденко Георгий Геннадьевич

Ледовских Олег Васильевич

Логачев Дмитрий Викторович

Лунёв Сергей Владимирович

Мазанов Сергей Геннадьевич

Макаренко Борис Федорович

Макаров Александр Игоревич

Макаров Евгений Анатольевич

Макурин Данила Сергеевич

Марченков Анатолий Анатольевич

Маценко Алексей Павлович

Медведев Сергей Леонидович

Медведева Мария Петровна

Меек Ирина Сергеевна

Мелентьев Алексей Николаевич

Мельник Роман Александрович

Метелёв Дмитрий Валерьевич

Мещеряков Анатолий Анатольевич

Миропольцев Андрей Анатольевич

Михайленко Дмитрий Викторович

Михайлов Алексей Николаевич

Морозова Ирина Владимировна

Муравьева Мария Сергеевна

Мылтусов Павел Александрович

Мыльников Игорь Евгеньевич

Наумец Максим Анатольевич

Нестеренко Дмитрий Владимирович

Нечаев Роман Михайлович

Новиков Роман Алексеевич

Обновленный Константин Александрович

Орлов Виктор Борисович

Осетрова Марина Валентиновна

Осипенко Любовь Аркадьевна

Пагаев Александр Михайлович

Пазыч Максим Геннадьевич

Панюшкин Евгений Александрович

Пархаева Ольга Викторовна

Пархуць Владимир Степанович

Паршин Владимир Андреевич

Перепелица Елена Евгеньевна

Петровский Олег Михайлович

Пец Аркадий Эдуардович

Пец Дарья Аркадьевна

Пец Татьяна Анатольевна

Пичугин Дмитрий Алексеевич

Поляков Евгений Борисович

Пономарёв Никита Сергеевич

Поспелов Константин Олегович

Почеп Борис Сергеевич

Проклов Роман Олегович

Радченко Александр Юрьевич

Разумова Наталья Андреевна

Ракитский Олег Александрович

Раубо Виталий Валерьевич

Решетников Владислав Владимирович

Решетов Андрей Александрович

Рудых Дарья Георгиевна

Русаков Алексей Сергеевич

Рыбак Андрей Евгеньевич

Рыбакова Эльвира Николаевна

Рынковая Анастасия Олеговна

Сандлер Эдуард Михайлович

Сидоренко Евгений Витальевич

Скробова Ксения Васильевна

Слотин Андрей Александрович

Сорокин Михаил Александрович

Станкевич Владислав Алексеевич

Старичков Алексей Юрьевич

Стороженко Виктор Петрович

Студенков Денис Владимирович

Субачев Вячеслав Юрьевич

Субботина Карина Александровна

Титов Андрей Викторович

Ткачёв Артём Анатольевич

Товкань Сергей Александрович

Тодорец Ксения Александровна

Туров Владимир Валериевич

Уфимцев Владимир Геннадьевич

Федорец Наталья Владимировна

Федякин Андрей Анатольевич

Филитова Елена Николаевна

Фунтикова Оксана Владимировна

Хасанова Мария Эдуардовна

Хворостяная Наталья Фёдоровна

Хомутов Александр Владимирович

Храмова Анастасия Игоревна

Храпченкова Ольга Петровна

Хусаинов Сергей Геннадьевич

Цекова Елена Геннадьевна

Цыбульников Георгий Владимирович

Чеботаревский Игорь Анатольевич

Чевакин Виталий Геннадьевич

Чечко Владимир Васильевич

Чикин Михаил Петрович

Чистова Светлана Дмитриевна

Чупанов Анатолий Александрович

Шамои Асад Фероевич

Шата Павел Станиславович

Шельпацкая Елена Сергеевна

Шестопалов Игорь Васильевич

Шигвалеева Елизавета Сергеевна

Шимук Сергей Николаевич

Шинкаренко Юрий Григорьевич

Шкрябин Владимир Викторович

Шлепакова Екатерина Юрьевна

Штыль Иван Александрович

Юркин Роман Юрьевич

Яковлева Дарья Александровна

Яковлева Юлия Анатольевна

Якунин Владимир Иванович

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта: http://www.yuga.ru/photo/polosa/1786.html