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Владивостокский филиал Банка "КЕДР" победил в Бизнес-Спартакиаде Приморья в турнире по боулингу
Бизнес-Спартакиада Приморья состоялась при поддержке администрации г. Владивостока и объединила команды предприятий и организаций, ведущих деятельность в Приморском крае.
В течение октября команды крупнейших компаний Владивостока будут соревноваться в 13 видах спорта. В турнире по боулингу, прошедшем 13 октября, Банк «КЕДР» с общим счетом 1752 очка занял первое место. Церемония награждения победителей состоится 26 октября в момент прибытия эстафеты Олимпийского огня во Владивосток.
«Участие в Бизнес-Спартакиаде – отличная возможность для развития деловых отношений между крупными, социально активными компаниями региона, которые в перспективе могут стать эффективными партнерами Банка «КЕДР», - отметила Заместитель Председателя Правления Банка «КЕДР» Светлана ПОЗДНОВА.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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