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Лучшие дрифт-автомобили прибыли в Приморье
Во Владивосток прибыли автомобили иностранных участников международной дрифт-битвы Asia Pacific D1 Primring Grand Prix 2016. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", многомиллионные чуда техники разгружают в торговом порту.
Накануне во Владивостокский порт из Пусана прибыли контейнеры с ценным грузом – боевыми машинами иностранных участников третьих международных соревнований по автомобильному дрифту, которые пройдут на площадке спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо» с 23 по 25 сентября.
Каждая из них – настоящее произведение искусства автоспорта, у каждой – свой секрет, участники целый год тщательно готовили стальных коней к этому событию. Среди прибывших и машины прошлогодних чемпионов Примринга - Хибино Тецуя и Дайго Сайто.
В то время как машины соперников прибыли в Приморье, автомобили лучших приморских пилотов отправились за границу – в Китай, где они примут участие в первом национальном чемпионате по дрифту.
По словам руководителя СТК «Приморское кольцо» Максима Наумца, первый этап соревнований в КНР стартует в эти выходные, затем наши участники вернутся на Примринг, соответственно, выступать они будут на арендованных автомобилях
«Для подготовки большого мероприятия китайские партнеры пригласили лучших гонщиков Primring D1. В их числе и приморские пилоты – Макар Черныш, Илья Федоров и Александр Булычев. Это настоящее признание мастерства наших спортсменов», – отметил он.
Отметим, в 2014 году дрифт-лихорадка начиналась с соревнований между родоначальниками дрифта – японцами и российской командой. Спустя три года чемпионат в два раза увеличил количество участников, заразив зрелищными гонками весь Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году спортивно-туристический комплекс «Приморское кольцо» получил Национальную премию Russian event awards как лучшая площадка для развития событийного туризма в России. А дрифт-битва Россия – Япония Primring Grand Prix мирового стандарта D1 завоевала 3-е место в номинации «Лучшее событие в области спорта» в стране.
Напомним, в этом году международные соревнования по дрифту пройдут в Приморье в третий раз. С 23 по 25 сентября «Приморское кольцо» вновь превратится в центр скорости и адреналина, дыма и оваций. Свое мастерство продемонстрируют 41 гонщик России, Японии, Таиланда и Китая, Украины и Индонезии.
Нашу страну представляет самая многочисленная команда, в ней представлены пилоты из приморских Владивосток аи Дальнегорска, а также из Благовещенска, Хабаровска, Барнаула, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, и Москвы. В их числе чемпионы RDS Восток и RDS Сибирь 2016 Максим Седых и Дмитрий Ермохин.
Украину представит чемпион страны Алексей Головня, Японию - шесть лучших пилотов, в том числе победители дрифт-битв 2014 и 2015 Сайто Дайго и Хибино Тецуя. По два пилота выставляют Китай и Таиланд, одного гонщика – Индонезия.
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