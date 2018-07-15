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"Луч" вернул историческое название

15 Июля 2018, 12:11 | Приморье

Команда из Владивостока избавилась от наследия энергетиков

Футбольный клуб «Луч» перед стартовым матчем первенства ФНЛ официально избавился от приставки «Энергия». Таким образом, возвращено историческое имя, которое клуб из Владивостока носил со момента основания в 1958 году и до 2002 года.

Напомним, что приставка «Энергия» была введена после того, как официальным спонсором «Луча» стало ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Но уже весной 2014 года спонсор начал сокращать финансирование. «Возможности, которые у нас сейчас есть, ограничены. ДЭКу, как основному спонсору, сейчас сложно участвовать в содержании команды. Поэтому мы с огромным желанием ищем еще кого-нибудь», - говорил гендиректор ДЭК Виктор МИЛУШ. Затем энергетики и вовсе отказались выполнять условия контракта, что сразу же сказалось на функционировании клуба и результатах команды.

В начале 2018 года у «Луча» появился новый титульный спонсор - группа компаний «Аква-Ресурсы». Президент группы Руслан КОНДРАТОВ заверил, что занялся развитием приморского футбола всерьез и надолго.

«Мы не строим краткосрочных планов. Действительно, нам посчастливилось участвовать в развитии спорта в Приморье. Задача непростая, но мы уже разрабатываем долгосрочную программу, начиная с детско-юношеского спорта и заканчивая профессиональным клубом. Мы планомерно решаем текущие проблемы «Луча». К сожалению, накопленные долги превышают 300 млн рублей. Но мы со всеми кредиторами пытаемся идти по пути мирового соглашения», - сказал Руслан Викторович в марте.

Первую игру нового первенства ФНЛ «Луч» проведет на своем поле против подмосковных «Химок», которые в этом сезоне возглавил бывший тренер «Краснодара» Игорь ШАЛИМОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч».

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Теги: ДЭК  "Луч"  спонсор  футбол  руслан кондратов 



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