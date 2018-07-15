Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" вернул историческое название
Команда из Владивостока избавилась от наследия энергетиков
Футбольный клуб «Луч» перед стартовым матчем первенства ФНЛ официально избавился от приставки «Энергия». Таким образом, возвращено историческое имя, которое клуб из Владивостока носил со момента основания в 1958 году и до 2002 года.
Напомним, что приставка «Энергия» была введена после того, как официальным спонсором «Луча» стало ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК). Но уже весной 2014 года спонсор начал сокращать финансирование. «Возможности, которые у нас сейчас есть, ограничены. ДЭКу, как основному спонсору, сейчас сложно участвовать в содержании команды. Поэтому мы с огромным желанием ищем еще кого-нибудь», - говорил гендиректор ДЭК Виктор МИЛУШ. Затем энергетики и вовсе отказались выполнять условия контракта, что сразу же сказалось на функционировании клуба и результатах команды.
В начале 2018 года у «Луча» появился новый титульный спонсор - группа компаний «Аква-Ресурсы». Президент группы Руслан КОНДРАТОВ заверил, что занялся развитием приморского футбола всерьез и надолго.
«Мы не строим краткосрочных планов. Действительно, нам посчастливилось участвовать в развитии спорта в Приморье. Задача непростая, но мы уже разрабатываем долгосрочную программу, начиная с детско-юношеского спорта и заканчивая профессиональным клубом. Мы планомерно решаем текущие проблемы «Луча». К сожалению, накопленные долги превышают 300 млн рублей. Но мы со всеми кредиторами пытаемся идти по пути мирового соглашения», - сказал Руслан Викторович в марте.
Первую игру нового первенства ФНЛ «Луч» проведет на своем поле против подмосковных «Химок», которые в этом сезоне возглавил бывший тренер «Краснодара» Игорь ШАЛИМОВ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК «Луч».
Новости тематики
- "Луч" вернул историческое название
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
- Приморский спорт станет Золушкой
- "Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
- Новые партнеры футбольного клуба "Луч-Энергия" готовят аудит
Новости раздела
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда