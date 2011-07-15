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Ни дождь, ни "Луч-94" не смогли размочить ворота находкинского "Океана"

15 Июля 2011, 13:13 | Приморье

Победой на домашнем поле «Океан» завершил первый круг первенства Приморья по футболу. Со счетом 2:0 находкинцы обыграли команду «Луч-94» из Владивостока.

Игра на стадионе «Водник» проходила под проливным дождем. В первом тайме «Океан» методично наращивал свое преимущество. Во второй половине встречи хозяева уже полностью владели ситуацией на поле. Моментов создано было достаточно много, оставалось лишь забить. В одном из эпизодов Антон ГУСЕВ сделал хороший прострел, а, вышедший на замену Дмитрий БИРЮКОВ головой замкнул передачу – 1:0. Затем у хозяев получилась хорошая «многоходовка», в которой поучаствовали ГУСЕВ, МАРКОВ и КОСИНОВ, а завершил ее точным ударом все тот же БИРЮКОВ. После этого находкинцы создали еще несколько голевых моментов, но счет остался без изменения.

Таким образом, по итогам первого круга первенства Приморья «Океан» занимает второе место. В турнире наступает перерыв. Второй круг «Океан» начнет 20 августа игрой в Спасске с местным «Цементником». Пока же команды вступают в борьбу за Кубок Приморья. 18 июля на своем поле в рамках 1/8 финала «Океан» будет принимать команду «Университет» из Владивостока. Начало матча в 18.00. Вход на стадион свободный.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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