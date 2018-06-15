"Адмирал" чистит коньки

Хоккейный клуб «Адмирал» подготовку к регулярному чемпионату КХЛ 2018/19 начнет 11-12 июля с медосмотра, после чего команда до 6 августа будет готовиться в рамках учебно-тренировочного сбора во Владивостоке. 3 и 4 августа приморцы проведут на своей арене товарищеские встречи с хабаровским «Амуром».

Предполагается, что в первом сборе будут участвовать около 40 игроков. На 6-12 августа у «Адмирала» запланирован учебно-тренировочный сбор в Москве, на 9 и 10 августа там же - товарищеские встречи с ЦСКА. 13-26 августа – учебно-тренировочный сбор в Пардубице (Чехия). 16-18 августа – участие в Мемориале Збынека КУСЫ. Соперниками подопечных Сергея СВЕТЛОВА станут «Слован» (Братислава, Словакия), «Айсбэрен» (Берлин, Германия) и «Динамо» (Пардубице, Чехия).