Сергей Павлов не догадывался, как ему тяжело придется во Владивостоке

"Луч-Энергия" продолжает обновлять антирекорды. 14 июня наша команда уступила дома соратнику по подвалу турнирной таблице астраханскому "Волгарю-Газпром" уже в компенсированное время 0:1 и сохранила за собой последнюю строчку. В "активе" желто-синих лишь 1 победа в 15 матчах первенства и серии из 13 игр без побед и 6 домашних матчей без забитых голов.

На послематчевой пресс-конференции призванный спасать команду от вылета во второй дивизион Сергей ПАВЛОВ отметил, что на поле в матче с "Волгарем" было от силы пять человек, к которым были минимальные претензии.

"У меня сейчас в обойме 12-13 футболистов. Пять человек травмированы, которые могли бы как-то помочь. ТИХОНОВЕЦКИЙ, ВАСИЛЬЕВ, ОВЧИННИКОВ, ФЕДОРОВ могли бы усилить игру или хотя бы удержать результат. Они работают по индивидуальной программе. Как быстро они восстановятся - не скажу. Я знал, что мне здесь тяжело будет, но не настолько. Потому что в атаке проблемы очень большие. Будем добирать состав - это однозначно. Есть позиции, которые требуют усиления и более качественных футболистов", - отметил наставник "Луча-Энергия".

По сведениям "ЗР", клуб уже начал избавляться от "балласта". Вслед за ни разу не выходившем на поле полузащитником ШВЕЦОВЫМ Владивосток наверняка покинет нападающий ЖДАНОВ. "Жданов не попал в игру абсолютно, и не знаю, попадет ли вообще когда-нибудь. Думаю, у меня не попадет", - отрезал Павлов после матча с "Волгарем".

После 15 туров "Луч-Энергия" имеет в активе всего лишь одну победу и 11 набранных очков. В то же время хабаровский "СКА-Энергия", сыгравший в Хабаровске вничью с лидером первенства "Аланией" 1:1, cохранил за собой 8-ю строчку в турнирной таблице с 22 очками.

17 июня "Луч-Энергия" принимает дома "Аланию", а "СКА-Энергия" – "Волгарь-Газпром".