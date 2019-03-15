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Баскетбол: "Спартак-Приморье" обыграл одного из лидеров Суперлиги
Тренер красно-белых раскрыл секреты победной тактики
«Спартак-Приморье», оставшийся за бортом плей-офф баскетбольной Суперлиги, не сдается и намерен завершить сезон на высокой ноте. Для начала обыграв на своей площадке в валидольном матче своего соперника по прошлогоднему чемпионскому финалу, сообщает газета «Золотой Рог».
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 14 марта. Владивосток, спорткомплекс «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) – «Самара» (Самарская область) 110:106 1ОТ (24:29, 26:16, 21:20, 22:28, 17:13)
«Спартак-Приморье»: Голубович – 23 очка (10 подборов, 1 перехват, 3 блокшота), Вздыхалкин – 21 (3 подбора, 2 передачи), Мотовилов – 17 (2 подбора, 4 передачи), Коллинс – 13 (5 подборов, 1 передача), Разумов – 10 (4 подбора, 1 передача, 1 перехват), Колюшкин – 10 (1 подбор, 2 передачи, 1 перехват), Заряжко – 9 (3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата), Саяпин – 7 (5 подборов, 1 перехват), Чиликин (1 подбор), Бабайлов (1 подбор, 1 передача).
«Самара»: Глазунов – 25 очков (3 передачи), Яксен – 20, Пичкуров – 19, Смыгин -13, Дыбовский – 10.
Максим УЧАЙКИН (на фото), тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Считаю, что это была хорошая игра в плане зрелищности. Думаю, что те болельщики, которые сегодня пришли в «Олимпиец», получили удовольствие. Хотя, казалось, обе команды решили свои задачи в регулярном чемпионате – «Самара» со знаком «плюс», мы – со знаком «минус». Тем не менее, я призывал играть не на результат, а за себя. Потому что баскетбол – это то, чем мы живем, это наш образ жизни, а не просто то, чем мы зарабатываем деньги. Каждый должен биться за свою фамилию. Сегодня это получилось. Нам очень сильно помог Владимир ГОЛУБОВИЧ, который доминировал под щитами. Хочу отметить командную игру. Мы ставили акценты на то, что мы хотим играть в нападении быстро, мы хотим набирать легкие очки. И если мы не забили в отрыве, то будем играть в командный баскетбол, чтобы в каждом владении каждый игрок потрогал мяч. И статистика это отражает – несколько игроков набрали больше 10 очков. Никто не провел лишние минуты на площадке, в какие-то моменты угадывали с заменами – выходили игроки, готовые под определенные опции. А в защите стояла цель играть агрессивно. Мы играли с лидером чемпионата, в составе которого очень много ребят опасных в нападении. Поэтому мы говорили нашим игрокам, чтобы они были всегда близко с ними и старались заблокировать или усложнить каждый бросок по кольцу. Такая простая тактика принесла нам победу.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет во Владивостоке в воскресенье, 17 марта. Встреча с ЦСКА-2 начнется в 19:00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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