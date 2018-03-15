Забрезжил "Луч" надежды

После прихода нового спонсора

Футбольный клуб «Луч-Энергия», с приходом нового спонсора, по окончании нынешнего сезона избавится от приставки «Энергия» в названии и будет постепенно закладывать базу для повышения в классе, ожидая строительства во Владивостоке нового стадиона. Явно завышенную цель перед клубом, имеющем в пассиве 300 млн рублей незакрытых долгов, поставил врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО, в отличие от своего предшественника Владимира МИКЛУШЕВСКОГО изыскавший возможность встретиться с игроками и руководством клуба, еще недавно стоявшего на грани ликвидации.

«У нас появилась возможность финансировать «Луч» без проблем. Главное, чтобы вы играли, – обратился г-н Тарасенко к футболистам. – Все проблемы будем решать с руководством клуба и спонсорами, главное, чтобы «Луч» был в высшей лиге, для этого все сделаем. Мы хотим, чтобы и в (хоккейном) «Адмирале», и в «Луче» играли наши ребята из края. Никаких американцев, канадцев, афроамериканцев у нас не будет. На мой взгляд, нужно местных ребят подтягивать к большому футболу, к основной команде, чтобы они бегали, работали. Считаю, что нужно вернуться к историческому названию «Луч», с которым связаны яркие победы в различных чемпионатах».

Глава региона заявил, что во Владивостоке все-таки будет построен новый стадион вместимостью до 20 тыс. посадочных мест. Причем, вариант с реконструкцией стадиона «Динамо» на данный момент не рассматривается.

«Нам необходим мощный комплекс где-то на 20 тысяч посадочных мест. В ближайшие три недели будем решать этот вопрос с градостроительным советом. Потом начнем опрос горожан. Без их одобрения строить не будем. Реконструкцию стадиона «Динамо» не рассматриваем – иначе «Лучу» придется играть в Хабаровске, другой площадки для выступления на этом уровне у нас нет. А строительство нового стадиона может занять 3-5 лет», - сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время власти региона готовят новое соглашение с обществом «Динамо» о дальнейшем совместном использовании стадиона.

Руслан КОНДРАТОВ, президент группы компаний «Аква-Ресурсы» - нового титульного спонсора желто-синих, пообещал футбольному клубу главное – стабильность. Он заверил, что занялся развитием приморского футбола всерьез и надолго. При этом оригинальной идеей успешного бизнесмена следует признать «поворот на Восток» - футбольный «Луч» будет развиваться с учетом лучших практик соседнего Китая, который совершил резкий скачок в развитии футбольной индустрии.

«Мы не строим краткосрочных планов. Действительно, нам посчастливилось участвовать в развитии спорта в Приморье. Задача непростая, но мы уже разрабатываем долгосрочную программу, начиная с детско-юношеского спорта, и заканчивая профессиональным клубом. Мы планомерно решаем текущие проблемы «Луча». К сожалению, накопленные долги превышают 300 млн рублей. Но мы со всеми кредиторами пытаемся идти по пути мирового соглашения», - сказал Руслан Викторович.

По его словам, в перспективе «Луч» будет сотрудничать с приграничными футбольными клубами Китая.

«Находясь поблизости от Китая, мы готовы развивать приграничное сотрудничество, и даже растить игроков для китайского рынка. Это моя идея», - пояснил г-н Кондратов.

Ответ Руслана Викторовича на вопрос «Золотого Рога», планирует ли бизнесмен становиться одним из учредителей футбольного клуба, был краток: «Нет. Этот вариант не рассматривается».

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Аква-Ресурсы» стала титульным спонсором футбольного клуба «Луч-Энергия» в ноябре 2017 года. На данный момент в группу входит «Терминал Астафьева», «Далькомхолод», «Сухой порт» в Артеме, «Восточный страховой альянс» и «Тихоокеанский бункерный терминал».

Главный тренер футбольного клуба «Луч» Александр ГРИГОРЯН, вернувшийся во Владивосток спустя четыре года, пообещал сохранить прописку приморского клуба в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но гарантировал валидольную концовку.

«Сейчас самое главное - побеждать в играх «за шесть очков» (в матчах против прямых конкурентов – Прим. авт.). Я сразу предупреждаю – ситуация будет «на тоненького». До последнего тура все будет. Но уверяю – все у нас получится. Мне очень нравится позитивный настрой губернатора, но я реалист – выйти в премьер-лигу в ближайшей перспективе вряд ли получится. Это очень долгий путь. А вот тема по Китаю очень интересная», - сказал г-н Григорян.

По его словам, он хотел вернуться во Владивосток еще два года назад. Но получилось только сейчас.

«Я наблюдал за командой со стороны. Это, конечно, был тяжелейший период в истории приморского футбола. Игроки буквально голодали. Хочу поблагодарить Руслана Викторовича Кондратова за то, что он подставил крепкое плечо. Еще в конце прошлого года все считали, что «Луч» обречен и прекратит свое существование. Мы выжили – и это просто чудо. И его нужно продолжить. Я хочу, чтобы болельщики не паниковали – как тренер я такие ситуации проходил трижды», - сказал Александр Григорян.

Сказано – сделано. В минувшую субботу «Луч-Энергия» в обещанном Григоряном валидольном матче обыграл одного из лидеров турнира «Оренбург». Матч после обрушившегося на Владивосток снегопада проходил на ужасном газоне, что в какой-то мере сыграло на руку хозяевам. Победный мяч забил Андрей МЯЗИН, метко прозванный Григоряном «киллером».

Олег КЛИМЕНКО.