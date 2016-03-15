Футбольный клуб "Луч-Энергия" доигрался до борьбы за выживание

Ситуация с финансированием клуба находится на личном контроле губернатора Приморского края

«Луч-Энергия» начал борьбу за сохранение «прописки» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) с поражения от «Спартака-2» - 1:2, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приморцы, сумевшие частично закрыть финансовые проблемы лишь на флажке заявочной кампании, находятся в крайне тяжелом положении, отставая от спасительного 15-го места на одно очко. Главными соперниками «Луча» в борьбе за выживание будут вторая команда «Зенита», в очередной раз серьезно усилившийся «Тосно» и хабаровский «СКА-Энергия» во главе с бывшим наставником желто-синих Александром ГРИГОРЯНОМ.

На традиционной встрече с болельщиками, прошедшей на этот раз в ресторане-пивоварне «Пауланер Бройхаус Владивосток», руководство и игроки клуба заверили, что сделают все возможное, чтобы команда осталась в ФНЛ.

Александр ГОЛУБЧИКОВ, исполнительный директор ФК «Луч-Энергия»:

- У нас осталось 13 игр, каждая будет как финальная. Я верю, что мы поправим турнирное положение. Мы все думаем и работаем над тем, чтобы команда сохранила прописку в ФНЛ и радовала вас своей игрой и результатами. Всех волнует финансовый вопрос. Была в какой-то степени искусственно созданная, отчасти правдивая история о том, заявимся - не заявимся (на продолжение первенства ФНЛ. – Прим. авт.). Это будоражило всех и вся вокруг. Частично задачу мы решили: нам удалось заявить семь новых игроков. Это серьезное усиление. Есть сложности с финансированием. Спасибо еще раз хотел бы сказать администрации Приморья, лично губернатору. Ситуация находится на контроле, и, думаю, в ближайшее время все разрешится положительно. Поэтому сейчас основная задача - это работать и работать.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- На данный момент в основной команде трое молодых игроков – Алексей ГРИЦАЕНКО, Руслан ГОРДИЕНКО и Евгений БЕЛОНОГОВ. Ребята не только на замене сидят, а уже выходят в стартовом составе. Три молодых игрока для команды мастеров – это показатель. Если даже один человек в год заходит в основу, это уже свидетельствует о работе школы. Соответственно, мы мониторим ситуацию. У нас в тренерском штабе появился Евгений ПОПОВ, который является связующим звеном со школой. Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ, который тоже там работает. Мы всех игроков держим на контроле. Кто будет сильнее, наглее, если так можно сказать, тот и будет в команде.

Остается добавить, что в межсезонье «Луч-Энергия» пополнил состав семью игроками, при этом все они достались клубу бесплатно. Новый капитан «Луча» полузащитник Алексей РЕБКО и полузащитник Максим СЕМАКИН находятся в аренде, со всеми остальными подписаны полноценные контракты. «Контракт, с одной стороны, штука юридическая, с другой – спортивная. Ребята все квалифицированные. Поэтому, если успешно решим поставленные задачи, я думаю, поедем все дальше вместе», - уточнил Александр Голубчиков.

Итак, продолжит свою карьеру во Владивостоке полузащитник Алексей Ребко (№17). Ранее 29-летний игрок выступал за московский «Спартак», «Рубин», «Москву», столичное «Динамо», «Ростов», «Томь» и «Амкар». Последнее время выступал в ЛФЛ.

Под 7-м номером будет выступать в «Луче-Энергии» 23-летний полузащитник Дмитрий КАБУТОВ, известный по выступлениям за тольяттинскую «Академию», «Салют», «Ротор» и «Газовик».

Полузащитник Максим Семакин (№14) играл за красноярский «Металлург», «Кубань», нижегородскую «Волгу», «Урал» и «Уфу».

27-летний вратарь Илья ГАВРИЛОВ заявлен за номером 35. Илья играл за «Волгарь-Газпром», курский «Авангард», «Химки» и «Ротор». Последним местом его работы был белорусский «Гранит».

22-летний защитник Евгений КИРИСОВ (№ 23) - игрок молодежной сборной России, играл за молодежную команду «Локомотива» и «Домодедово».

26-летний защитник Михаил МИЩЕНКО (№89) выступал за «СОЮЗ-Газпром», «Терек», «Аланию», «Вентспилс», московское «Торпедо», «Ангушт», «Сокол», «Сахалин» и «Тосно».

25-летний нападающий Дмитрий КОРТАВА пришел в «Луч-Энергию» из «Байкала». До этого играл за «Спортакадемклуб», московское «Торпедо», липецкий «Металлург» и «Факел».

16 марта «Луч-Энергия» в 26-м туре первенства России принимает на «Динамо» воронежский «Факел». Начало матча в 19.00.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч-Энергия".