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Фетисов: профессиональный хоккейный клуб - это дорогое удовольствие
"И оно явно не по карману ни приморскому бюджету, ни, тем более, местному бизнесу"
Двукратный олимпийский чемпион и спецпредставитель Госдумы РФ в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав ФЕТИСОВ прокомментировал ситуацию в приморском хоккейном клубе «Адмирал».
Как известно, в клубе не так давно сменилось руководство, существует задолженность по зарплате, кроме того из команды ушли сразу несколько лидеров. «Развалили просто в ноль! На самом деле это хороший пример. Когда идея рождается, она должна иметь проект, какой-то смысл. Будучи сенатором, я сразу понял, что хоккей во Владивостоке пойдет. Губернатор хотел построить арену, а я его убедил, что если строить, то под команду КХЛ. Если бы мы не создали тогда «Адмирал», то и дворец бы уже развалился. Конечно, я благодарен МОГИЛЬНОМУ с ФИЛИППЕНКО, которые собирали команду. Она полюбилась местным жителям сразу, на играх были постоянные аншлаги. А потом другим людям захотелось порулить. Губернатор сказал: «До свидания, мы сами, это наш проект». Потом уже все покатилось по наклонной. То, что происходит во Владивостоке теперь, дискредитирует хоккей как таковой… Исключать «Адмирал» из КХЛ нельзя ни в коем случае!», - сказал Фетисов в эксклюзивном интервью изданию «Чемпионат». Напомним, что «Адмирал» лихорадит уже достаточно долгое время. Самая главная проблема - отсутствие устойчивого финансирования. Профессиональный хоккейный клуб - это дорогое удовольствие, которое явно не по карману ни приморскому бюджету, ни, тем более, местному бизнесу. А значит, надежда только на корпорации федерального уровня, которые, правда, с удовольствием выкачивают из регионов деньги, но вкладывать их сюда не торопятся…
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