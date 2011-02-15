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«Лыжня России-2011»: Приз «За волю к победе» завоевал начальник управления жизнеобеспечения арсеньевской администраци

15 Февраля 2011, 12:37 | Приморье

13 февраля Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2011» в Арсеньеве собрала более 2000 участников – спортсменов и любителей разных возрастов из городов и районов Приморского края.

Право поднять флаг соревнований было предоставлено Александру СТОЛБОВУ – депутату Думы Арсеньевского городского округа, председателю городской федерации лыжных гонок.

Соревнования проходили на двух арсеньевских спортивных базах – «Бодрость» и «Салют». На «Бодрости» состязались школьники, на «Салюте» - мужчины и женщины на дистанциях 5 и 10 км. Кроме того, состоялся vip-забег на дистанции 2014 м – в честь Олимпиады-2014, которая пройдет в Сочи. В vip-забеге приняли участие глава Арсеньевского городского округа Н. Ермишкин, депутаты Законодательного Собрания, руководители ведущих предприятий города и края, представители органов власти городов и сельских поселений.

«Лыжня России» - это не только соревнования, но и большой спортивный праздник. Группы поддержки двух ведущих предприятий города – «Прогресс» и «Аскольд» - пришли со своими флагами и активно поддерживали своих участников гонки. Как отметила начальник городского управления по физкультуре и спорту Оксана МИШИНА, как всегда среди самых активных участников лыжных гонок были представители Анучинского района и г. Спасска-Дальнего.

В этом году на лыжню дружно вышли работники городской администрации, коллективы заводов, представители войсковых частей. Многие приходили трудовыми коллективами, семьями. Призерами среди девушек 1993-1994 годов рождения стали Елена УРАЕВСКАЯ, Светлана ЯКУНИНА, Марина ГАЛИПОВА (все они – из Арсеньева), среди юношей – Евгений ЮШКОВ (п. Горные Ключи), Михаил СЕМУШЕВ (г. Арсеньев), Вячеслав ГРИШИН (г. Лесозаводск). Среди женщин 1992 года рождения и старше места распределились так: на первом месте – Юлия ПЕТРОВА (г. Спасск-Дальний), на втором – арсеньевская спортсменка Юлия БУКОВА и на третьем – спассчанка Надежда ХОЛОДЕН. Среди мужчин в этой возрастной категории лидировал спортсмен из Спасска-Дальнего Егор КАРЕЛИН, на втором месте – Сергей ГУЦАЛЮК (г. Дальнереченск), на третьем – Игорь ИЗОТОВ (п. Восток).

Среди участников vip-забега лидировали Александр Столбов и Оксана Мишина (г. Арсеньев). Среди призеров – Алексей ОРЛОВ, глава Чернышевского поселения, Татьяна ЯКОВЛЕВА, депутат Думы Анучинского района, Андрей ПЫРКОВ, руководитель лесозаводского предприятия, и депутат арсеньевской Думы Татьяна ТУРИКОВА. Приз «За волю к победе» завоевал начальник управления жизнеобеспечения арсеньевской администрации Дмитрий ХОХЛОВ. Самыми старшими участниками соревнований стали жители Арсеньева Виктор ЛАВРОВ 1936 года рождения и Екатерина СИНЕНКО 1928 года рождения.

Спонсорами соревнований выступили «Союз машиностроителей» и магазин «Спектр техники».

Автор: Татьяна Курочкина
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