Пока не достроен "Примринг", приморские автогонщики осваивают автодромы Японии и Кореи

В последние годы автоспорт Приморья попал, что называется, «в тренд». Азиатский вектор развития, о котором с некоторых пор очень активно говорят российские власти в Москве, не миновал и наших дальневосточных автогонщиков. Приморские спортсмены теперь не только принимают участие в чемпионатах, проводимых соседями, но и занимают в них призовые места. В авангарде международных связей - Япония и Корея. Китай пока числится в отстающих, но ситуация вполне может измениться в самом недалеком будущем.

Строящийся в пригороде Артема большой автоспортивный комплекс «Примринг» в перспективе может стать одной из точек притяжения для проведения международных соревнований. Уже сейчас здесь проходят этапы мотоциклетных гонок по бездорожью, а с введением в строй асфальтированных трасс начнется их активная эксплуатация автомобильными дисциплинами. Наиболее вероятными кандидатами на первое торжественное перерезание ленточки в администрации спорткомплекса называют картингистов. По словам пресс-атташе Приморской Автомобильной Федерации (ПАФ) Дмитрия БОРИСОВА, именно картинговый участок «Примринга» сегодня имеет наибольшую степень готовности.

«В 2013 году мы рассчитываем провести здесь первые соревнования по картингу. Готовы «шапка» трассы, грунтовое основание. Весной, когда установятся положительные температуры, будет уложен асфальт. Главное, чтобы погода не подвела, ведь все работы выполняются исключительно по технологии. Никаких укладок покрытия в снег или в дождь, как это любят делать городские дорожные службы, здесь не будет», - сообщил «ЗР» сотрудник ПАФ.

«Не исключено, что в этих соревнованиях примут участие и международные экипажи. Приморская автофедерация тесно сотрудничает со своими японскими коллегами. Одним из консультантов проекта «Примринг» является Синдзи НАКАНО - участник соревнований «Формулы-1». При его поддержке ПАФ разработала программу обмена спортивными делегациями России и Японии. К сожалению, задействовать эту программу в нынешнем году не успели, перенесли все на 2013 год», - добавил Дмитрий Борисов.

Корейская кухня

Восточный вектор раскручивает и Владивостокская федерация картинга. Событием 2012 года стала победа приморского картингиста Алексея УКРАИНЦА в чемпионате Южной Кореи. Дебют наших спортсменов на корейских картинговых трассах состоялся в 2011 году, а всего через год Приморье достигло выдающихся результатов на этом направлении.

«Алексей - студент ВГУЭС. В краевых соревнованиях выступает за картинговую команду «Восток-Карт-ВГУЭС» и в этом году уже успел стать обладателем кубка ДФО по картингу, а также выиграть один из этапов Дальневосточного чемпионата по авторалли вместе с командой «Грандрейсер.ру», - рассказал о своем подопечном руководитель федерации Геннадий ИВАНЦОВ, - «Картинговый дебют в Стране утренней свежести у Алексея состоялся осенью 2011 года, где «быстрый русский», как прозвали нашего спортсмена его корейские коллеги, одержал свою первую победу. Получив международную лицензию пилота и официальное приглашение на чемпионат 2012 года в Корее, Украинец принял участие во всех 7 этапах».

Корейские соревнования запомнились спортсменам из Владивостока отличным покрытием картодрома, равными стартовыми условиями для всех за счет совершенно одинаковой техники, профессиональным подходом к делу тренеров и механиков. Как отметил руководитель приморской делегации, к участию российских спортсменов сами корейцы сначала отнеслись доброжелательно и с любопытством, но потом увидели в них конкурентов и стали бороться жестко и где-то даже на грани фола.

«Соревнования проходили на разных трассах: пять этапов в пригороде Сеула Speed Park и два последних на международном автодроме Yeongam, где проходят этапы F1 Гран-при Кореи», - сообщил Геннадий Иванцов. - В ходе сезона Алексей не пропустил ни одной гонки, причем четыре этапа наш пилот был первым. Затем один раз шестым, потом он занимал третье и второе места на подиуме, что позволило ему набрать наибольшее количество очков и стать чемпионом Южной Кореи. На одном из этапов компанию Алексею составил Филипп ГУМЕНЮК из Владивостока, правда, из-за аварии в финале в призеры он не попал, но зато помог Алексею выиграть эту гонку».

Как удалось выяснить «ЗР», в той решающей гонке, где выступали два приморских спортсмена, на трассе велась ожесточенная борьба. Филипп фактически прикрывал тыл Алексею и оттягивал часть корейских соперников на себя. В пылу борьбы произошло столкновение, машина Гуменюка вылетела с трассы, а Украинец смог завершить гонку победой.

«Церемония награждения прошла в сеульском бизнес-центре Nuritkum Square, в присутствии корейских представителей FIA и KARA. На этой официальной встрече представители Федерации картинга поблагодарили российских спортсменов за участие в соревнованиях и высказали пожелание о дальнейшем сотрудничестве и возможном обмене спортивными делегациями Кореи и России, совместных тренировочных сборах», - добавил Геннадий Иванцов.

Все призеры получили кубки и памятные дипломы, а лучшими подарками для пилотов стали новые моторы Rotax, гоночные шлемы Arai и комплекты резины Mojo.

«Призы оказались как нельзя кстати, ведь в 2013 году я планирую перейти из класса «Интер-А-В», где выступают на Yamaha KT100SD, в более мощный Rotax Max», - сообщил «ЗР» Алексей Украинец. Российский чемпион Южной Кореи по картингу поблагодарил компанию «Субару - клуб» и отца - известного приморского автогонщика Егора Федоровича УКРАИНЦА за оказанную помощь в подготовке к международным соревнованиям.

До британских морей

Больших успехов в 2012 году также добился и коллега Алексея, гонщик из Владивостока Марк ШУЛЬЖИЦКИЙ. Стоит отметить, что его достижение также связано с Азией, хотя награда была привезена из Англии. Японская корпорация Nissan имеет в Британии европейское отделение своей GT-Академии, а Марк стал победителем финального этапа гонок, проводимых под ее эгидой. Впервые в истории дальневосточного автоспорта автогонщик из Владивостока получил возможность войти в состав профессиональной команды Signatech Nissan и принять участие в гонке Dubai International 24 Hour, которая пройдет в январе 2013 года в Дубаи.

Упомянув Европейский континент, нельзя не вспомнить о том, что в этом году гонщик владивостокской команды «Восток» Григорий ЛАГУТА вновь стал чемпионом Европы по спидвею, а хабаровчанин Илья ФЕДОРОВ одержал победу в красноярской «Дрифт Битве: Восток против Запада». А возвращаясь в Азию, стоит отметить тот успех, с которым выступили приморские автоспортсмены и в одной из самых престижных гонок планеты по бездорожью - Rainforest Challenge в Малайзии. Экипажи Андрея КУРДАКОВА - Юрия ИГНАТЕНКО и Станислава ПАНДУРОВА - Валерия ЛЮБАРЕНКО заняли первое и третье места соответственно.

Кроме сухопутных моторных видов спорта, ПАФ также уделяет пристальное внимание и такой дисциплине, как гонки на аквабайках. В сентябре 2012 года впервые за всю историю технических дисциплин Сибири и Дальнего Востока соревнования столь высокого уровня прошли во Владивостоке на Шаморе. Как сообщил «ЗР» пресс-атташе ПАФ Дмитрий Борисов, существует большая вероятность, что в 2013 году Чемпионат мира снова пройдет во Владивостоке, но на этот раз его примет остров Русский.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.