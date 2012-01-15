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В приморскую глубинку пришел большой спорт
Село Рудная Пристань обзавелось собственной хоккейной коробкой. Она была возведена всего за три недели. Теперь местной молодежи пора обзаводится коньками и клюшками.
29 декабря здесь был проведен товарищеский хоккейный матч между юношескими командами из Дальнегорска «Росток» и «Вертикаль», ведь в Рудной Пристани своей хоккейной команды пока нет. Впрочем, судя по проявленному интересу, она очень скоро появится. Ведь хоккейная коробка построена по всем правилам «хоккейной науки». Здесь есть и судейская, и места для размещения «штрафников» и запасных игроков, словом, все. Кстати, заинтересованные болельщики тоже есть, посмотреть на хоккей «вживую» собралось немало школьников.
Ну а участникам первого хоккейного матча в Рудной Пристани глава Дальнегорского округа Григорий КРУТИКОВ вручил призы: хоккейные маски и клюшки с набором шайб.
- Надеюсь, что в следующий раз призы получат уже местные хоккеисты, - пожелал он пристанчанам.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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