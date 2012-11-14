Баскетбол: "Новосибирск" пройден, на очереди "Нижний Новгород"

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" не без проблем сделал очередной шаг к "Финалу четырех" Кубка России, участие в котором является одной из задач на сезон. 13 ноября красно-белые на своей площадке только во второй половине игры сломили сопротивление БК "Новосибирск", выступающего в Суперлиге - 94:72.

"Спартак-Приморье": ГИЛЛЕНВОТЕ - 19 очков (6 подборов, 2 передачи); ЗАБЕЛИН - 14 очков (3 подбора, 3 передачи, 5 блокшотов), ДЕЛЕЙНИ - 14 очков (3 передачи, 4 перехвата, 7 подборов).

Матч против соперника, заведомо уступающего в классе и длине скамейки, высветил ряд проблем нынешнего набора красно-белых. И не в последнюю очередь, отсутствие плеймейкера, в нужный момент способного взять игру на себя. Такого, каким в прошлом сезоне был Тори ТОМАС, ныне оказавшийся в статусе свободного агента после ухода из сербского "Партизана". Другое дело, что во Владивосток Томас с его возросшими за прошлый сезон финансовыми запросами вряд ли вернется.

Кроме того, "Спартаку-Приморье" явно не помешает опытный центровой. Увы, но Даниил СОЛОВЬЕВ все никак не выйдет на требуемый уровень, а Артем Забелин все-таки тяжелый форвард, а не классический центр. Матч с "Новосибирском", где выступает самый высокий на сегодня российский баскетболист Павел ПОДКОЛЬЗИН, показал, что легкой жизни с командами, имеющими в своем составе таких игроков, у "Спартака-Приморье" не будет.

Гундарс ВЕТРА, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- Первая половина матча была непростой. Надо отдать должное "Новосибирску", эта команда выиграла последние три игры в Суперлиге, а это говорит о том, что с того времени, когда мы играли с ними первый раз, качество игры они только улучшили. Мы знали об этом и старались серьезнее подготовиться к сопернику. Баскетбол сейчас такой, что сразу сломить соперника тяжело, и любая команда способна и готова сыграть 2-3 четверти на равных. Во второй половине нам удалось навязать свою игру, сыграть более агрессивно. Мы начали попадать те броски, которые в первой половине у нас не шли. Победа получилась хорошая, удовольствие получили и игроки, и зрители.

Сергей КАЗАРЖЕВСКИЙ, главный тренер БК "Новосибирск":

- Сегодняшний матч можно разделить на двеполовины. В первой - мы были конкурентоспособны, во второй - безвольно сдались на милость победителю. Хорошо еще, что разницы в 30-40 очков не было. Но на самом деле мы были готовы лучше чем то, что мы показали, и игра, прежде всего, была проиграна самими собой. При равной игре в первой половине мы столько отдали своих мячей, и столько мы проиграли борьбы! Соперник был не столь сильнее по игре, как был сильнее духом, что во второй половине и определило конечный результат.

Последним соперником красно-белых на пути к "Финалу четырех" наверняка станет "Нижний Новгород", имеющий перед ответной игрой с "Северсталью" 28 ноября 25 очков гандикапа.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золой Рог".

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