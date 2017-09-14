Приморье может смотреть "Весь футбол" с 25% скидкой на "Интерактивном ТВ"

В Приморском крае пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» могут подключить пакет телеканалов «Весь футбол» с 25% скидкой. В него входят каналы: «Наш футбол», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3». С этой подпиской зрителям доступны матчи Российской Премьер-Лиги, Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионаты Англии, Германии, Италии и Испании.

«Акция «Весь футбол» станет настоящим подарком для футбольных фанатов. Футбол –один из самых популярных видов спорта не только в России, но и во всем мире. Футбольные матчи разных стран и новости футбола, актуальные обзоры в лучшем качестве будут доступны клиентам «Интерактивного телевидения» по доступной цене», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Акция продлится до 31 августа 2018 года. Стоимость пакета «Весь футбол» со скидкой составляет 449 рублей в месяц.

«Наш футбол» – это обзоры, аналитические передачи и авторские программы, в которых лучшие спортивные комментаторы разбирают матчи, тренерские замыслы и спорные эпизоды.

«Матч! Футбол 1» является обладателем премий «Hot Bird TV Awards-2002», «Большая цифра-2010», «Золотой луч-2011», «Золотой луч-2013» как лучший спортивный канал.

Зрителей канала «Матч! Футбол 2» ждут захватывающие матчи европейских национальных чемпионатов. Кроме прямых эфиров, канал показывает также повторы самых интересных матчей недели в удобное время, плюс регулярные выпуски футбольных новостей.

«Матч! Футбол 3» – это канал круглосуточного вещания, доступный в формате высокой четкости (HD).

«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большое количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя. «Управление просмотром», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы». В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 80 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.

Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.