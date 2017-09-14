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Японские спортсмены и болельщики приехали во Владивосток по электронной визе
Международные соревнования по дрифту проходят в Приморье четвертый год подряд на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо»
Благодаря введению электронной визы в Свободном порту Владивосток японские спортсмены и болельщики смогли приехать на международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1PrimRing GP 2017, второе по зрелищности событие в мире автоспорта в России после «Формулы-1». Об этом заявил генеральный менеджер гонки Оя Тошиюки на пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям на «Приморском кольце» 13 сентября.
Международные соревнования по дрифту проходят в Приморье четвертый год подряд на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», одного из проектов резидента Свободного порта – группы компаний «Сумотори». Участие в гонках традиционно принимают лучшие гонщики из нескольких стран мира – России, Японии, Китая и Таиланда. В этом году они опробовали на себе механизм электронной визы и отметили простоту и удобство процедуры.
«Процесс получения визы стал гораздо проще, мы впервые въехали во Владивосток по электронной визе и на своем опыте убедились, что получить ее можно просто и быстро. Уверен, что в будущем на наше мероприятие будет приезжать все больше туристов из Китая, Японии и других азиатских стран», - отметил генеральный менеджер приморской гонки D1 GP Оя Тошиюки.
При этом соревнования по дрифту становятся поводом открыть для себя Владивосток в другом качестве, добавил представитель японского оргкомитета.
«Дрифт очень популярен в Японии, в прошлом году за онлайн-трансляцией приморской дрифт-битвы следило более 300 тысяч моих соотечественников. Теперь мы с радостью привезем с собой в Приморье множество болельщиков, ведь здесь помимо спорта очень много интересного. Мы сами с удивлением три года назад открыли для себя Владивосток – всего в двух часах полета от Японии такой прекрасный европейский город с богатой историей и архитектурой. Наши соревнования становятся катализатором роста турпотока. Мы через дрифт показываем японцам, что Владивосток – это близко, легко, безопасно и интересно», - подчеркнул Оя Тошиюки.
Генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко подчеркнул, есть планы по расширению азиатского чемпионата на все страны Тихоокеанского региона, и по проведению во Владивостоке одного из этапов японской серии D1. Международные соревнования Asia Pacific D1PrimRing GP 2017 в Приморье выходят на новый уровень.
«Дрифт официально стал международной спортивной дисциплиной, поддержанной Международной автомобильной федерацией FIA. Первый Трансконтинентальный кубок под эгидой FIA пройдет в Токио в конце сентября, и D1, наш партнер, станет промоутером этого мероприятия. Это означает новый виток развития дрифта, и Примринг в этом контексте движется в тренде и является частью этого процесса», - заявил он.
Отметим, дрифт пришел в Россию с востока. Первые международные соревнования с родоначальниками этого вида спорта японцами прошли в Приморье в 2014 году и были признаны одним из лучших спортивных событий в России, получив в 2015 Национальную премию в области событийного туризма RussianEventAwards. В этом году в международном чемпионате примут участие более 50 гонщиков из 4 стран мира – России, Японии, Китая и Таиланда. Ежегодно соревнования посещают десятки тысяч зрителей, их ждут, как всегда, несколько дней ярких, зрелищных баталий и потрясающий финал.
Напомним, туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» стал узнаваемым брендом не только в стране, но и за рубежом. Asia Pacific D1PrimRing GP– самое яркое, масштабное и представительное событие в мире дрифта в России. Это значимый проект не только для развития автомотоспорта в дальневосточном регионе, но и для развития туристской отрасли Приморского края, уверены эксперты.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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