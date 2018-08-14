Приморье вышло на старт

Традиционно во вторую субботу августа приморские физкультурники отметили общероссийский праздник спорта

С 9 по 12 августа в разных уголках Приморья состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника-2018. Поклонников здорового образа жизни ожидали соревнования по мини-футболу, армрестлингу, шашкам, плаванию, легкоатлетическому кроссу и другим видам спорта. Во Владивостоке праздник включил сразу три чемпионата, где сразились несколько десятков участников.

Так, на пляже мыса Кунгасный прошел чемпионат по пляжному волейболу для юношей и девушек, мужчин и женщин. В соревнованиях мог принять участие любой желающий при условии, конечно, отсутствия проблем со здоровьем и наличии разрешения врача.

А в акватории залива Петра Великого спортсмены боролись за победу в открытом чемпионате Владивостока по подводному спорту в дисциплине «подводная охота». Команды от трех до пяти человек проплыли на катере от мыса Назимова до ковша Спортивной гавани и половили «зачетных» рыб.

Картодром «Змеинка» объединил порядка пятисот пилотов и зрителей для третьего этапа чемпионата Владивостока по автомобильному спорту. Экстремалам предстояло показать навыки и умения в дисциплине «автомногоборье».

Напомним, что День физкультурника в стране организуют с 1939 года. В современной истории праздник является общероссийским и отмечается ежегодно во вторую субботу августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях». Именно тогда был внедрен известный лозунг, взятый у древнеримского поэта ЮВЕНАЛА: «В здоровом теле - здоровый дух». После того как спорт стал популярным, ни одна праздничная демонстрация не обходилась без гимнастов, футболистов и других спортсменов. Основная задача праздника - привлечение максимального количества россиян к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях. В этот день по всей стране чествуют ветеранов спорта, ведущих спортсменов России и организаторов физкультурно-спортивного движения.

День физкультурника также отметили в трех городских округах: Большой Камень, Уссурийск, Спасск-Дальний и в трех муниципальных районах: Ханкайский, Пограничный, Чугуевский. Программа фестивалей, несмотря на общую для края идею, несколько отличалась наличием некоторых «специфических» соревнований. Кроме того, в Большом Камне, Уссурийске и Чугуевке состоятся состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Массовые соревнования доступны для всех желающих, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья», - рассказывает представитель департамента физической культуры и спорта Приморского края Вадим ШАЙДАРОВ.

Как уточняет Вадим Валерьевич, по календарному плану в этом году прошло уже 295 физкультурно-спортивных мероприятий с общим количеством участников

36 162 человека. Доля активных физкультурников при этом составила 32,4 процента от общего числа жителей Приморья в возрасте от трех до семидесяти девяти лет.

«Такие праздники, как День физкультурника, приносят большую пользу обществу и городу: все желающие могут принять участие в соревнованиях и понаблюдать за выступлениями профессионалов. Это позволяет на собственном примере и на примере других показать огромному количеству людей, что здоровый образ жизни - это здорово и увлекательно. Помните, что без физических нагрузок не развивается мозг, а значит, под угрозу попадает и развитие карьеры, без которой сейчас никуда. Я и мои друзья - за здоровье в парке и на спортплощадке.

Спасибо нашей администрации за то, что она устраивает такие зрелищные, интересные и развивающие мероприятия. Спорт может быть как приятным времяпрепровождением с семьей, так и отличным жизненным хобби!» - заявила корреспонденту «Золотого Рога» спортсменка и жительница Владивостока Наталия КЛИМОВА.

Надежда ТОРМЫШЕВА, фото автора, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

К фото: Краевой чемпионат по пляжному волейболу по традиции прошел на пляже мыса Кунгасный во Владивостоке.