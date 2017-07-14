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В Приморье появится еще одна ледовая арена

14 Июля 2017, 08:16 | Приморье

Работы по строительству ледовой арены в Дальнегорске начнутся в следующем году. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на приеме граждан по личным вопросам во время рабочего визита в муниципалитет в четверг, 13 июля.

К главе региона обратилась жительница города Екатерина Литовченко.

«От лица жителей Дальнегорска хочу задать Вам, Владимир Владимирович, такой вопрос: когда и в каком районе города будет построена ледовая арена? Считаю, что она будет востребована как для занятий спортом, так и для проведения массовых мероприятий», — сказала она.

Владимир Миклушевский отметил, что строительство крытого тренировочного катка в Дальнегорске запланировано на 2018 год. Сдать готовый объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2019 года.

«Уже сформирован земельный участок, разработана проектно-сметная документация объекта, она находится на государственной экспертизе. При строительстве катка в Дальнегорске будет применен типовой проект, по которому строится ледовая арена в Арсеньеве. Он будет адаптирован под условия местности. Новый спортивный объект возведем на территории спорткомлпекса "Гранит" на улице Горького», — подчеркнул Губернатор.

На строительство нового крытого катка в Дальнегорске в краевом бюджете на 2018 год запланировано 155 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, Губернатор Приморского края уделяет большое внимание развитию спорта в регионе. За последние годы финансирование спортивных программ в Приморье увеличено в два раза.

В первую очередь это развитие массовых видов спорта: по всему краю строятся универсальные спортивные площадки. Эта программа очень востребована, соразмерно ее развитию увеличивается и количество детей и подростков, регулярно занимающихся спортом. В регионе запланировано строительство пяти крытых ледовых арен.

Развитие массовой физкультуры и спорта – поручение Президента РФ Владимира Путина. За четыре года обеспеченность спортивными сооружениями жителей Приморского края увеличилась почти в два раза – до 42%. Почти треть населения сейчас занимается спортом.

 

Фото: пресс-служба администрации Приморсского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: спорт  ледовая арена  Дальнегорск  каток  строительство  приморский край 



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