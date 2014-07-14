Приморский спортсмен завоевал золото на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

Приморский спортсмен Иван Штыль в паре с Алексеем Коровашковым завоевали золотые медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Глава Приморского края Владимир Миклушевский в своем "Твиттере" поздравил спортсмена.

«У Ивана Штыля два золота чемпионата Европы! Поздравляю нашего гребца с очередным достижением! Удачи на домашнем чемпионате мира!», - поздравил Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, во второй день финалов чемпионата Европы призеры Олимпийских игр Иван Штыль и Алексей Коровашков одержали победу на 200 метрах в каноэ-двойке.

В финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров Россию также представляли Иван Штыль и Алексей Коровашков. С разницей более двух секунд российский экипаж заехал на высшую ступень пьедестала. Вторыми стали румынские спортсмены, третьими - поляки.

Чемпионат Европы стал для гребцов проверкой сил перед чемпионатом мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоится с 6 по 10 августа в Москве на гребном канале «Крылатское». В России соревнования такого уровня по гребле не проходили с московской Олимпиады 1980 года. Сейчас у российских спортсменов есть в запасе почти месяц, чтобы тщательно подготовиться и завоевать как можно больше призовых мест на домашнем чемпионате мира.

ZRPRESS.RU, Владивосток.