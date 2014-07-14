www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.53 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.92 р. 10 CNY: 94.71 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Приморский спортсмен завоевал золото на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

14 Июля 2014, 12:42 | Приморье

Приморский спортсмен Иван Штыль в паре с Алексеем Коровашковым завоевали золотые медали чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Глава Приморского края Владимир Миклушевский в своем "Твиттере" поздравил спортсмена.

«У Ивана Штыля два золота чемпионата Европы! Поздравляю нашего гребца с очередным достижением! Удачи на домашнем чемпионате мира!», - поздравил Владимир Миклушевский.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта Приморского края, во второй день финалов чемпионата Европы призеры Олимпийских игр Иван Штыль и Алексей Коровашков одержали победу на 200 метрах в каноэ-двойке.

В финале каноэ-двоек на дистанции 500 метров Россию также представляли Иван Штыль и Алексей Коровашков. С разницей более двух секунд российский экипаж заехал на высшую ступень пьедестала. Вторыми стали румынские спортсмены, третьими - поляки.

Чемпионат Европы стал для гребцов проверкой сил перед чемпионатом мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоится с 6 по 10 августа в Москве на гребном канале «Крылатское». В России соревнования такого уровня по гребле не проходили с московской Олимпиады 1980 года. Сейчас у российских спортсменов есть в запасе почти месяц, чтобы тщательно подготовиться и завоевать как можно больше призовых мест на домашнем чемпионате мира.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  спорт  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru