"Спартак-Приморье" расстается с 8 игроками

Баскетбольный клуб "Спартак-Приморье", спустя два года вернувшийся в элитный дивизион чемпионата России, заявил о непродлении контрактов сразу с 8 игроками состава, выигравшего золотые медали Суперлиги.

Команду покидают Сергей ЧЕРНОВ, Дмитрий ЗАГНОЙКО, Евгений ПОЛИЩУК, Даниил СОЛОВЬЕВ, Алексей КОМАРОВ, Сергей КРАСНИКОВ, Антон ПОНОМАРЕВ и Павел АГАПОВ. По сведениям "ЗР", Полищук рассчитывал на продолжение карьеры, но в сложившейся ситуации, скорее всего, завершит выступления и, возможно, начнет тренерскую карьеру.

В то же время в команде точно остаются на ближайший сезон Евгений БАБУРИН, Виктор УСКОВ, Алексей ГОЛЯХОВ, Александр ПАВЛОВ, Иван ПАВЛОВ и Сергей КАРАУЛОВ. Таким образом, сегодня неясны перспективы только Александра САВЕНКОВА и трех местных воспитанников - Дмитрия ГОРДЕЕВА, Романа ГРИГОРЬЕВА и Никиты МАКШЕВА.

Уход Чернова и Соловьева был прогнозируем. По сведениям "ЗР", на позиции разыгрывающего в новом сезоне будет выступать легионер, на замену которого будет выходить пришедший в "Спартак-Приморье" вместе с главным тренером Борисом ЛИВАНОВЫМ Усков. Похожая ситуация с Соловьевым – на позиции центрового тренерский штаб сделал выбор в пользу Караулова, неплохо выглядевшего в плей-офф. По некоторым данным, закрыть позицию основного пятого номера красно-белые пытаются за счет игрока с российским паспортом.

Первыми новичками красно-белых стали защитник Геннадий ЗЕЛЕНСКИЙ и Денис ПОЛОХИН.

28-летний Зеленский прошлый сезон провел в БК "Университет-Югра" (Сургут). В Суперлиге принял участие в 46 матчах (9,2 очка, 5,4 передач и 5,2 подбора в среднем за игру).

20-летний Полохин является воспитанником московского ЦСКА. Серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов Суперлиги А (2009, 2010), серебряный призер чемпионата Европы-2006 в составе кадетской сборной России (U16), выступал за молодежную сборную России (U20) на чемпионатах Европы в 2009 и 2010 годах, а также за юношескую сборную России (U18) на чемпионате Европы-2008.

Борис Ливанов:

- Геннадий Зеленский - опытный игрок, имеет за своими плечами несколько полноценных сезонов в Суперлиге А в качестве основного плеймейкера самарского клуба. Игрок очень хорошо защищающийся, видящий партнеров. Игрок, который может повести за собой команду. С Денисом Полохиным мы вместе работали в прошлом году в молодежной сборной России. Он прошел школу ЦСКА, в этом сезоне привлекался к основе. Для того, чтобы получить достойную практику на уровне ПБЛ, игрок изъявил желание поработать в нашем клубе.

Отметим, что согласно предварительной схеме чемпионата России, в этом турнире, как и год назад, сыграют 10 клубов (место исключенного из ПБЛ московского "Динамо" займет "Спартак-Приморье"), а вот регулярная стадия на сей раз претерпит изменения и будет состоять не из трех кругов, как раньше, а из двух. Иными словами, каждая команда проведет в регулярке по 18 матчей, после чего 8 участников из 10 сыграют в плей-офф.