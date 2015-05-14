www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

В Приморье элиту мирового тенниса соберут матчи Кубка Дэвиса

14 Мая 2015, 15:02 | Приморье

Матчи чемпионата мира по теннису среди мужчин между сборной России и сборной Испании пройдут в Приморье. Встреча состоится с 17 по 19 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена», сообщает www.primorsky.ru.

Об этом стало известно после встречи губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Владимир Миклушевский поддержал решение Федерации тенниса и министерства спорта России по проведению в Приморье матча 1-й группы второго круга Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса.

«Уверен, что приезд ведущих теннисистов России и Испании станет ярким событием для спортсменов и болельщиков всего Дальнего Востока. Это будут важные матчи для нашей страны, и мы сделаем все, чтобы они прошли на высшем уровне», –заявил Владимир Миклушевский.

Как отметили в Федерации тенниса России, для проведения матча на «Фетисов Арене» будет обустроена специальная площадка с твердым покрытием («хард»).

Отметим, что матчи Кубка Дэвиса в Приморье станут первыми теннисными соревнованиями такого уровня, проведенными на Дальнем Востоке России.

Российская сборная, выигрывавшая Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах, сейчас занимает 33-е место в рейтинге чемпионата мира. Соперник – Испания, завоевавшая с 2000 года пять Кубков, сейчас также борется за право вернуться в элиту мирового тенниса. Ведущие игроки мирового рейтинга Давид Феррер и Рафаэль Надаль ранее заявляли, что готовы выступить в составе сборной страны.

Если России удастся победить Испанию, она выйдет в плей-офф, где сразится за право выступать в Мировой группе — 2016.

Напомним, что Кубок Дэвиса в 2015 году будет разыгран в 104-й раз. Этот турнир проводится с 1900 года и сейчас в нем играет 130 стран.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    

Автор:
Теги: кубок дэвиса  фетисов арена  тенисс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru