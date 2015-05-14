В Приморье элиту мирового тенниса соберут матчи Кубка Дэвиса

Матчи чемпионата мира по теннису среди мужчин между сборной России и сборной Испании пройдут в Приморье. Встреча состоится с 17 по 19 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена», сообщает www.primorsky.ru.

Об этом стало известно после встречи губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Владимир Миклушевский поддержал решение Федерации тенниса и министерства спорта России по проведению в Приморье матча 1-й группы второго круга Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса.

«Уверен, что приезд ведущих теннисистов России и Испании станет ярким событием для спортсменов и болельщиков всего Дальнего Востока. Это будут важные матчи для нашей страны, и мы сделаем все, чтобы они прошли на высшем уровне», –заявил Владимир Миклушевский.

Как отметили в Федерации тенниса России, для проведения матча на «Фетисов Арене» будет обустроена специальная площадка с твердым покрытием («хард»).

Отметим, что матчи Кубка Дэвиса в Приморье станут первыми теннисными соревнованиями такого уровня, проведенными на Дальнем Востоке России.

Российская сборная, выигрывавшая Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах, сейчас занимает 33-е место в рейтинге чемпионата мира. Соперник – Испания, завоевавшая с 2000 года пять Кубков, сейчас также борется за право вернуться в элиту мирового тенниса. Ведущие игроки мирового рейтинга Давид Феррер и Рафаэль Надаль ранее заявляли, что готовы выступить в составе сборной страны.

Если России удастся победить Испанию, она выйдет в плей-офф, где сразится за право выступать в Мировой группе — 2016.

Напомним, что Кубок Дэвиса в 2015 году будет разыгран в 104-й раз. Этот турнир проводится с 1900 года и сейчас в нем играет 130 стран.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.