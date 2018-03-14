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Дальневосточный финал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" вновь состоится во Владивостоке!
Чемпионы Дальнего Востока определятся 16 марта в спорткомплексе «Олимпиец». Всего за золотые медали и путевки на всероссийский суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» поборются 8 команд мальчиков и 8 команд девочек. Во Владивосток приедут победители региональных этапов из Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Магаданской области, Хабаровского края, Сахалинской области, Камчатского края, Амурской области и Приморского края.
Приморский край в финале будут представлять команды из Арсеньева (юноши) и Уссурийска (девушки). Напомним, что приморские команды неоднократно становились не только участниками, но и призерами всероссийского Суперфинала. Школьницы из поселка Сибирцево, которые в этом году не прошли в финал, являются пятикратными чемпионками Дальнего Востока, серебряными и бронзовыми призерами Суперфинала. Команда из Арсеньева уже трижды становилась участником Суперфинала.
Игры группового этапа дальневосточного финала пройдут с 12 по 15 марта. А решающие игры состоятся в «Олимпийце» 16 марта. Финал у девочек начнется в 16:00, финал у мальчиков – в 18:00. Зрители впервые увидят выступление шоу-группы Playmakers, а также в этот вечер состоится традиционный матч знаменитостей, болельщиков ждут конкурсы и отличный баскетбол!
Также в программе мероприятий запланирован мастер-класс с участием олимпийских чемпионов Ивана ЕДЕШКО (Мюнхен-72) и Светланы АНТИПОВОЙ (Барселона-92), который состоится в «Олимпийце» 15 марта в 19:00.
За выход в плей-офф команды поборются в таких составах:
Юноши
Группа «А»
«Магадан 13», Гимназия №13 г. Магадан
«Black Sharks» Гимназия №7 г. Арсеньев
«Синегорье», СОШ №18, с. Синегорск (Сахалинская область)
«Пионерский» Пионерская СОШ, Камчатский край
Группа «Б»
«Школа 8» СОШ №8 г. Биробиджан
«Серебряная корзина» СОШ №1 ГО «Жатай» РС Якутия
«White Knights» Гимназия №7 Хабаровск
«Восточный ураган» СОШ №17 г. Благовещенск
Девушки
Группа «А»
«Юность», СОШ п. Омсукчан (Магаданская область)
«Сахалиночка 22», СОШ №22, г. Южно-Сахалинск
«Гейзер», Елизовская СОШ №1 им. Ломоносова (Камчатский край)
«Мяч в игре», СОШ №80
г. Хабаровск
Группа «Б»
«Рысь», СОШ №14 г. Уссурийск
«Спартак», СОШ №7 г. Биробиджан
«Звездный мяч», СОШ№26 г. Якутск
«Адреналин», СОШ №200
г. Белогорск
Досье "Золотого Рога": В 2007 году проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» был запущен в Пермском крае как краевой. Спонсором лиги выступила российская компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», а Школьная баскетбольная лига получила титульное название «КЭС-БАСКЕТ». Проект, помимо спортивной составляющей, был в первую очередь направлен на вовлечение как можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом. Перед началом реализации проекта организаторами были проведены консультации с различными подразделениями министерства образования РФ, спортивными и медицинскими специалистами, в результате чего была предложена модель проекта, результатом реализации которой стала бы массовая вовлеченность школьников в занятия баскетболом, их естественное стремление к совершенствованию уровня спортивного мастерства, и, как следствие - систематические занятия спортом.
Сегодня школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» - это три страны (Россия, Монголия и Киргизия), 68 регионов, 17 тыс. команд и около 267 тыс. участников.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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