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Приморский буерный сезон завершился
В субботу и воскресенье, 12 и 13 марта, во Владивостоке прошли заключительные соревнования по буерному спорту «Кубок DN». Организатором выступила Приморская федерация парусного спорта.
При хорошем гоночном ветре на лед Амурского залива вышли 8 буеров класса «DN» и 3 буера класса «Монотип XV». Лед был чистым и гладким и буера могли скользить по нему свободно.
В классе DN было проведено 7 гонок. По итогам соревнований в классе DN победителями стали:
1-е место – Антон Диденко (яхт-клуб МГУ);
2-е место – Сергей Шемякин (яхт-клуб «Семь Футов»);
3-е место – Виталий Тимофеев (яхт-клуб «Семь Футов»);
Кстати, в этом году исполнилось ровно 50 лет с того момента, как бронзовый призер гонок «Кубок DN» Виталий Тимофеев впервые сел за управление ледовой яхтой.
В классе «Монотип XV» прошло 5 гонок. Призерами стали представители яхт-клуба "Семь Футов":
1-е место – Арсен Кеворков;
2-е место – Андрей Спешилов;
3-е место – Валерий Диченко.
Буеристы Приморского края благодарят ОАО Benzo. Эта компания активно помогала всем любителям этого прекрасного вида спорта в течение всего буерного сезона, сообщает пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов".
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