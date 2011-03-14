Приморский буерный сезон завершился

В субботу и воскресенье, 12 и 13 марта, во Владивостоке прошли заключительные соревнования по буерному спорту «Кубок DN». Организатором выступила Приморская федерация парусного спорта.

При хорошем гоночном ветре на лед Амурского залива вышли 8 буеров класса «DN» и 3 буера класса «Монотип XV». Лед был чистым и гладким и буера могли скользить по нему свободно.

В классе DN было проведено 7 гонок. По итогам соревнований в классе DN победителями стали:

1-е место – Антон Диденко (яхт-клуб МГУ);

2-е место – Сергей Шемякин (яхт-клуб «Семь Футов»);

3-е место – Виталий Тимофеев (яхт-клуб «Семь Футов»);

Кстати, в этом году исполнилось ровно 50 лет с того момента, как бронзовый призер гонок «Кубок DN» Виталий Тимофеев впервые сел за управление ледовой яхтой.

В классе «Монотип XV» прошло 5 гонок. Призерами стали представители яхт-клуба "Семь Футов":

1-е место – Арсен Кеворков;

2-е место – Андрей Спешилов;

3-е место – Валерий Диченко.

Буеристы Приморского края благодарят ОАО Benzo. Эта компания активно помогала всем любителям этого прекрасного вида спорта в течение всего буерного сезона, сообщает пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов".